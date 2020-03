Résultats de l’UFC Brasilia: Charles Oliveira soumet Kevin Lee (Vidéo)

Image: @UFC sur Instagram

Un combat clé entre les compétiteurs pérennes de la division, Kevin Lee et Charles Oliveira, fait la une de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

L’événement principal très attendu sera désormais un combat contre poids, ceci après que Lee n’a pas réussi à atteindre la limite de poids de 156 livres vendredi.

Kevin Lee (18-5 MMA) entrera à l’UFC Brasilia dans le but de tirer parti de l’élan de sa victoire par KO au premier tour contre Gregor Gillespie à l’UFC 244. Cette victoire a brisé un dérapage perdant de deux combats pour “The MoTown Phenom”, qui avait auparavant a subi des pertes contre Al Iaquinta et Rafael dos Anjos.

Pendant ce temps, Charles Oliveira (28-8 MMA) mène actuellement une séquence de six victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par élimination directe au premier tour contre Jared Gordon en novembre.

Le premier tour commence et Charles Oliveira sort rapidement avec un joli coup de poing suivi d’un coup de pied au corps. Il décroche un joli coup puis un coup bas. Il lance un coup de pied qui se connecte partiellement. Kevin Lee riposte avec un coup. Un autre bon coup de pied suivi d’une main gauche d’Oliveira. Lee balance et manque avec un crochet gauche. Charles avec un jab. Kevin avec une bonne main droite. Lee avec un joli coup. Oliveira tire pour un démontage. Les combattants ont touché le sol, mais c’est Kevin Lee qui se retrouve au sommet. Charles Oliveira plonge pour une cheville. Il passe à une barre de genou. Lee se déplace presque pour monter mais Oliveira verrouille à nouveau une jambe. Kevin Lee avec un gros terrain et livre. Charles se démène pour éviter plus de tirs. Il continue d’avoir une des jambes de Lee bloquée. Kevin reste au sommet. Il reste 90 secondes au premier tour. Les combattants se bousculent et Charles Oliveira prend la première place. Encore une course et maintenant c’est Kevin Lee qui est au top. Il reste trente secondes. Lee se déplace vers la moitié de la garde, puis se relève et décharge quelques mains et coudes droits. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Le deuxième tour commence et Charles Oliveira est à l’attaque tôt. Il décroche un coup suivi d’un coup de pied en rotation. Kevin Lee décroche une belle main droite. Oliveira continue d’avancer. Il décroche un crochet gauche. Les deux hommes se connectent avec les mains droites dans la poche. Un grand uppercut débarque pour Oliveira. Il continue d’avancer. Un autre bon crochet gauche du Brésilien. Lee intervient pour un démontage. Il se retrouve dans un brassard. Charles Oliveira passe à un étranglement triangle. Lee s’échappe et se retrouve en demi-garde. Il commence à travailler quelques mains gauches par le haut. Bons plans courts du haut par Kevin Lee. Il a un peu plus d’une minute pour travailler ici. Il continue de travailler quelques coups courts sur le corps et la tête de son adversaire brésilien. Lee est obligé de se tenir debout et atterrit quelques bons coudes. Lee avec une main droite. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

La troisième manche de l’événement principal de l’UFC Brasilia commence et Charles Oliveira court en avant avec un coup de pied avant. Lee répond avec un coup de tête. Les deux hommes lancent de gros coups. Oliveira saute sur un étranglement à guillotine et Kevin Lee tape. HOU LA LA!

JUSTE QUE RAPIDEMENT! 👀

🇧🇷 Oliveira termine la nuit de #UFCBrasilia. pic.twitter.com/m8uJShU4kc

– UFC (@ufc) 15 mars 2020

OLIVEIRA FORCE LE ROBINET! 🔥 @ CharlesDoBronxs avec le PLUS GRAND GAGNANT de sa carrière! #UFCBrasilia 🇧🇷 pic.twitter.com/jspbloIvMB

– UFC Europe (@UFCEurope) 15 mars 2020

Résultat officiel UFC Brasilia: Charles Oliveira bat. Kevin Lee via soumission au Round 3

Qui aimeriez-vous voir Charles Oliveira se battre ensuite après sa victoire sur Kevin Lee lors de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020