Résultats de l’UFC Brasilia: Demian Maia de Gilbert Burns TKO (Vidéo)

Crédit d’image: @Gilbert_Burns sur Instagram

Un combat des poids mi-moyens entre les vedettes de la division Demian Maia et Gilbert Burns sert de co-vedette de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

Maia (28-9 MMA) entamera le combat sur une séquence de trois victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire sur Ben Askren en octobre dernier.

Quant à Gilbert Burns (17-3 MMA), «Durinho» mène actuellement une séquence de quatre victoires consécutives, ceci après avoir marqué une victoire décisive contre Gunnar Nelson en septembre.

Le premier tour de la co-vedette de l’UFC Brasilia commence et Demian Maia prend rapidement le centre de l’Octogone. Burns se connecte avec un coup de pied bas. Maia répond par un coup gauche. Un autre bon coup de pied bas de Gilbert Burns. Demian avec une autre ligne droite à gauche. Il tire pour une seule jambe et marque un retrait précoce. Burns cherche un leglock et utilise la menace de soumission pour se remettre sur pied. Maia reste sur lui et finit par prendre le dos le long de la cage. Demian n’a qu’un seul crochet pour le moment. Il traîne Burns sur le tapis et verrouille l’autre. Demian Maia cherche à se déplacer pour monter mais Burns s’échappe. Remontez sur les pieds et Gilbert atterrit à gauche qui plante Maia. Au sol et livre maintenant et c’est fini.

Résultat officiel de l’UFC Brasilia: Gilbert Burns bat. Demian Maia via TKO au Round 1

GILBERT. BRÛLURES. SENSATIONNEL!!! 😱😱 #UFCBrasilia pic.twitter.com/gYx2Z6xwjz

– UFC Canada (@UFC_CA) 14 mars 2020

CHUTÉ! 🤯

UN CHANGEMENT DE GARDE EN BRASILIE! 🇧🇷

➡️ Ne manquez pas l’événement principal sur @ESPN pic.twitter.com/BjODzRlULc

– UFC (@ufc) 14 mars 2020

Qui aimeriez-vous voir Gilbert Burns combattre après sa victoire de TKO sur Demian Maia lors de l’événement de l’UFC Brasilia ce soir? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020