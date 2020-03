Résultats de l’UFC Brasilia: Francisco Trinaldo surpasse John Makdessi pour remporter la décision unanime

Samedi, Francisco Trinaldo n’a pas été ovationné par la foule de sa ville natale, mais il a tout de même fait son travail avec une solide performance sur John Makdessi pour lancer la carte principale lors de l’UFC Fight Night de Brasilia.

Maintes et maintes fois, Trinaldo est venu après Makdessi avec une forte attaque frappante et bien qu’il n’ait pas remporté l’arrivée, il était clair qui contrôlait l’action dans la lutte du premier tour au dernier. En fin de compte, les juges ont marqué le combat 30-27, 30-27 et 29-28, Trinaldo remportant sa deuxième victoire consécutive au total.

“C’est incroyable de se battre ici même s’il n’y a pas de foule”, a déclaré Trinaldo en s’adressant à une arène vide en raison de l’épidémie de coronavirus en cours. “Tous mes adversaires se sont enfuis de moi pour une raison quelconque.”

Avec ou sans la foule derrière lui, Trinaldo était à l’attaque dès les premières secondes du premier tour alors qu’il commençait à traquer Makdessi autour de l’Octogone avec une variété de frappes.

Trinaldo était beaucoup plus efficace avec ses combinaisons en marquant Makdessi avec ses mains et plusieurs coups de pied raides aux jambes et au corps. Le plus gros problème qui frappait Makdessi était de contourner constamment le pouvoir de Trinaldo mais ne faisait pas vraiment grand-chose pour monter sa propre attaque.

Bien qu’il aurait pu facilement être frustré par le manque d’action de Makdessi, Trinaldo a simplement maintenu le rythme d’un ouvrier tout en poursuivant son adversaire et en forçant le combattant canadien à rester sur son pied arrière.

Le combat s’est terminé sans beaucoup de drame, mais c’était toujours une victoire importante pour Trinaldo, qui avait rebondi entre les victoires et les défaites pour six matchs consécutifs jusqu’à samedi soir.