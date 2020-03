Résultats de l’UFC Brasilia: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «Lee vs Oliveira»

Ultimate Fighting Championship (UFC) a organisé UFC Fight Night 170 hier soir (samedi 14 mars 2020) à l’intérieur du gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, qui était vide en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Dans l’acte en tête d’affiche, Charles Oliveira a remporté sa septième victoire consécutive après avoir soumis Kevin Lee (faits saillants). Dans la vedette en co-tête d’affiche de la soirée, Gilbert Burns a éliminé Demian Maia avec une frappe nette à gauche pour remporter sa cinquième victoire consécutive (voir à nouveau ici).

Gagnant: Charles Oliveira

Qui il devrait affronter ensuite: Attendons de voir …

Les 5 meilleurs poids légers ont tous des combats réservés ou attendent d’autres gros matchs pour faire leur prochain mouvement. Donald Cerrone, Al Iaquinta et Paul Felder viennent de perdre, Edson Barboza passe au poids plume et Diego Ferreira est trop bas pour se battre contre «Do Bronx». Cela étant dit, Oliveira doit s’asseoir et se détendre pour voir comment la division se déroulera au cours des deux derniers mois, ce qui pourrait être plus long car il semble que l’UFC soit sur le point d’être contraint de faire une pause comme toutes les autres organisations sportives du planète. Je serais ravi de voir Charles obtenir un adversaire dans le Top 5, comme le vainqueur de Dan Hooker contre Dustin Poirier.

Gagnant: Gilbert Burns

Qui devrait-il affronter ensuite: Michael Chiesa

J’ai eu du mal avec celui-ci, car je ne peux tout simplement pas justifier de jumeler Burns avec un combattant dans le Top 4, malgré le fait qu’il vient de battre le gars n ° 5. Chiesa est également sur une vague, remportant ses trois derniers matchs contre Carlos Condit, Diego Sanchez et Rafael dos Anjos. Neil Magny a également les yeux sur «Maverick», mais pour mon argent, je ressens plutôt un match contre Burns. Une victoire pour l’un ou l’autre homme les rapproche d’une compétition de rang supérieur.

Gagnant: Renato Moicano

Qui devrait-il affronter ensuite: Anthony Pettis

Moicano a bien fait ses débuts en poids léger, soumettant Damir Hadzovic au tout premier tour. Après avoir interrompu sa séquence de deux défaites consécutives, Renato peut respirer un peu plus facilement et entrer dans sa prochaine bataille un peu plus confiant et détendu. Pourtant, la concurrence du Top 10 n’est pas dans l’avenir de Moicano tout de suite. C’est pourquoi je pense qu’un combat contre Anthony Pettis est un grand combat pour Renato. Pettis a connu une légère crise ces derniers temps, perdant des combats consécutifs contre Nate Diaz et Carlos Diego Ferreira. “Showtime” n’a pas de combat pour le moment, et ses récents malheurs ne le mettent pas en position d’exiger des adversaires particuliers. Pettis a toujours une bonne réputation dans le jeu, et une victoire sur lui pourrait rapporter d’énormes dividendes à Moicano.

Gagnant: Nikita Krylov

Qui devrait-il affronter ensuite: Volkan Oezdemir

Krylov est revenu dans la colonne des victoires après avoir dominé Johnny Walker au Brésil, tandis qu’Oezdemir semble avoir retrouvé son rythme, gagnant deux fois de suite après une horrible séquence de trois défaites. Ces deux hommes sont quelques-uns des très rares combattants du Top 10 qui ne se sont pas encore croisés, donc c’est maintenant le meilleur moment. Il n’y a pas grand-chose à penser dans celui-ci, ce combat a tout son sens.

Gagnant: Francisco Trinaldo

Qui devrait-il affronter ensuite: Mairbek Taisumov

Trinaldo a maintenant remporté deux matchs de suite après avoir battu John Makdessi à Brasila. Trinaldo fait partie de ces vétérans de longue date de l’UFC qui ne semblent tout simplement pas arriver sur la terre promise. Francisco a été proche à un moment donné, remportant sept matchs de suite avant de se retrouver à court contre Kevin Lee en 2017. Depuis lors, le kamikaze brésilien n’a pas été en mesure de faire avancer le rythme. Mais maintenant qu’il a remporté des combats consécutifs pour la première fois depuis longtemps, il peut peut-être s’appuyer sur lui dans son prochain combat, qui devrait être contre Taisumov. Après avoir remporté six combats lors de sa dernière sortie contre Carlos Diego Ferreira, je suis sûr que Taisumov est impatient de reprendre le cours des choses et une victoire sur Trinaldo pourrait l’aider à retrouver sa confiance.

Pour plus de résultats et de couverture de l’UFC Brasilia, cliquez sur ici.