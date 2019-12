Résultats de l'UFC Fight Night 165: Chan Sung Jung brutalise Frankie Edgar au premier tour

Frankie Edgar et Chan Sung Jung se sont affrontés dans un concours de poids plume aujourd'hui (samedi 21 décembre 2019) à l'UFC Fight Night 165, qui a eu lieu à l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud. Dans une victoire stellaire, Jung a réussi le premier KO.

Jab a atterri tôt pour Edgar, qui a esquivé un contre-main droite. Les deux crochets gauches échangés. Edgar marqua un bon coup franc. Edgar a tiré, était bourré, mais a décroché un coup de pied bas. Jung a marqué un crochet gauche dur qui a vacillé les genoux de son ennemi avant de bourrer un autre takedown. Jung a tiré une autre combinaison, jetant Edgar sur le tapis et prenant le dos. Jung a aplati son adversaire de la monture arrière, la pire position possible, et a presque forcé l'arrivée à quelques reprises. Cependant, Edgar continuait de bouger, mais il semblait seulement retarder l'inévitable. Jung a continué à aplatir son ennemi et à tirer des coups durs. Edgar s'est échappé par la porte arrière, mais il avait toujours l'air très bancal sur ses pieds. Jung recula et fit craquer Edgar avec une autre main droite, l'envoyant à nouveau sur le tapis.

L'arbitre en avait assez vu.

C'était vraiment une performance parfaite de Jung, qui a contré avec précision les blitz d'Edgar avec des coups durs. Une fois Edgar blessé, Jung n'a jamais retiré son pied du gaz, punissant vraiment Edgar pendant la majorité du premier tour pour assurer l'arrivée.

Résultat: Chan Sung Jung bat Frankie Edgar par KO à 3:18 du premier tour

