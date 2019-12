Résultats de l'UFC Fight Night 165: Volkan Oezdemir divise Aleksandar Rakic ​​dans une bataille de kickboxing amusante

Aleksandar Rakic ​​et Volkan Oezdemir se sont affrontés aujourd'hui dans un concours de poids lourds légers (samedi 21 décembre 2019) à l'UFC Fight Night 165, qui s'est déroulé au Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud. Après un va-et-vient,

Rakic ​​a ouvert avec un gros crochet tôt. L'Autrichien s'est précipité vers l'avant et a partiellement posé un genou sauté, puis il a menacé le cou avec un étranglement à guillotine. Après le départ sauvage de son ennemi, Oezdemir a ralenti le combat dans le corps à corps avec une tentative de retrait. De retour au centre, Oezdemir a coupé la jambe de plomb. Rakic ​​a atterri un coup de pied dur, Oezdemir a balancé large avec sa contre-tentative. Le combo à deux coups a atterri pour Rakic. Oezdemir connecté sur un compteur à droite. Cross a marqué pour Rakic, l'homme le plus grand et le plus long. Une autre droite s'est connectée pour lui alors qu'Oezdemir avançait. Le grand échange a vu les deux puncheurs électriques atterrir. Quelques instants plus tard, Rakic ​​l'a commuté avec un retrait d'une seule jambe et a fait trébucher son ennemi sur le tapis. Oezdemir se remit sur ses pieds assez rapidement, décrocha un crochet gauche à la pause. Rakic ​​a décroché une bonne combinaison mais a mangé un crochet gauche dans le processus. Coup de pied bas dur marqué d'Oezdemir. Encore un coup de pied bas de l'athlète suisse avant la fin d'un premier tour furieux.

Oezdemir s'est enfoncé dans la jambe de tête au début de la seconde, attaquant la position large de son ennemi. Rakic ​​a coincé son ennemi avec un 1-2, a mangé un autre coup de pied bas. Un autre 1-2 de Rakic, mais il a ensuite mangé un crochet gauche. Oezdemir a de nouveau attaqué la jambe. Le gros coup de pied gauche a atterri pour Rakic. Rakic ​​a attrapé un coup de pied bas, a atterri un bref démontage et a matraqué son ennemi dans la course qui a suivi sur ses pieds. Rakic ​​a décroché une main droite décente à la rupture du corps à corps. Le compteur intelligent de la main droite a atterri pour Rakic, mais Oezdemir a bourré sa prochaine tentative de démontage. Un bon combo uppercut main droite a atterri de Rakic. Oezdemir a bien déchiré le corps, a marqué un autre coup de pied dur bas. Rakic ​​a renvoyé la faveur avec un coup de pied bas de sa part, mais sa jambe de tête présentait une enflure vraiment désagréable et étrange sur le mollet supérieur à la fin du tour.

La combinaison Uppercut-hook a ouvert le dernier tour pour Rakic. Oezdemir a continué de faire pression vers l'avant, mais il a absorbé deux crochets gauches de Rakic, qui a attrapé un corps à corps par la suite et a coincé son ennemi dans la clôture. Les deux hommes ont atterri pendant la pause. Bon coup de pied bas marqué pour Oezdemir. Un coup dur a atterri pour l'Autrichien. Rakic ​​feint un changement de niveau et décrocha un uppercut. Oezdemir a fait une tentative de retrait. Bon coup de Oezdemir, qui a mangé un crochet gauche quand il a tenté d'avancer. Oezdemir est entré avec un crochet gauche qui a atterri. Un coup puissant a atterri pour Rakic. Oezdemir a atterri quelques uppercuts décents dans le corps à corps, ce qui a incité Rakic ​​à mordre et à arracher une combinaison. 1-2 de Rakic ​​a marqué. Rakic ​​a décroché un jab et s'est esquivé dans un takedown double jambe. Il semblait l'avoir, mais Oezdemir a réussi à le tirer vers le haut à la place. Le crochet gauche a atterri sur la pause de Rakic ​​juste avant la cloche.

Une fois de plus, Oezdemir s'est retrouvé face à une perspective de poids lourds légers, et le résultat final a été une guerre. Les deux hommes ont eu leurs moments, mais finalement les juges ont apprécié les coups bas d'Oezdemir et la pression vers l'avant sur les coups de feu tirés des tireurs d'élite de Rakic.

Résultat: Volkan Oezdemir bat Aleksandar Rakic ​​par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

