Résultats de l’UFC Fight Night 166: les plus grands gagnants et perdants de «Blaydes vs Dos Santos» hier soir à Raleigh

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 25 janvier 2020) alors que l’UFC Fight Night 166 descendait de l’intérieur du PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord. Dans l’acte en tête d’affiche, Curtis Blaydes a battu Junior dos Santos via KO technique au deuxième tour pour l’aider à faire un cas pour un tir au titre (voir). Dans l’acte en tête d’affiche, Michael Chiesa a marqué une victoire unanime sur Rafael dos Anjos pour lui donner sa troisième victoire consécutive.

Plus grand gagnant: Curtis Blaydes

“Razor” a remporté une énorme victoire en éliminant l’ancien champion de la division, Junior dos Santos, avec des frappes dévastatrices en moins de deux tours, lui donnant trois victoires de suite. Et c’est énorme dans la division des 265 livres, car il ne faut pas plus de trois ou quatre victoires d’affilée pour miser sur votre revendication d’un tir à la sangle. Quand on regarde le record de Curtis, ses deux seules défaites sont venues contre Francis Ngannou, qui est actuellement le favori pour un tir à la sangle. C’est, bien sûr, en supposant qu’il passe par Jairzinho Rozenstruick le mois prochain à l’UFC sur ESPN 8. Si “The Predator” est court, Curtis devrait être celui qui affrontera le vainqueur de Stipe Miocic contre Daniel Cormier, bien que cela signifie qu’il le fera probablement attendre un certain temps pour cette opportunité. Néanmoins, Curtis est assez assis en ce moment, et tout ce qu’il a à faire est de s’asseoir pour voir comment la division se déroulera dans les prochains mois.

Finaliste: Michael Chiesa

En 2018, Chiesa a manqué de poids pour son combat contre Anthony Pettis, ce qui l’a incité à proclamer sur la balance qu’il avait terminé à 155 livres et qu’un passage à Welterweight était inévitable. C’est la meilleure décision qu’il ait prise depuis longtemps. Depuis qu’il a fait le saut, «Maverick» a ressemblé à un nouvel homme, puisqu’il a remporté trois matchs de suite contre Diego Sanchez, Carlos Condit et maintenant l’ancien champion des poids légers, Rafael dos Anjos. C’est loin des pertes consécutives de 155 livres qu’il a subies aux mains des Anthony Pettis et Kevin Lee susmentionnés. Chiesa semble juste plus confortable, plus sain à 170 livres, ce qui signifie qu’il y a un nouveau joueur dans ce qui est sans aucun doute la catégorie de poids la plus empilée de l’UFC. Tout monte des roses pour «Maverick», qui obtient enfin l’éclat qu’il mérite.

Plus grand perdant: Rafael dos Anjos

Que se passe-t-il dans le monde avec “RDA?” Après avoir remporté ses trois premiers combats à 170 livres, le bombardier brésilien a perdu quatre de ses cinq derniers, dont deux d’affilée. Bien sûr, perdre contre des goûts de Kamaru Usman, Colby Covington et Leon Edwards n’a rien à faire pencher la tête, mais dos Anjos n’a pas semblé bien depuis longtemps. Il a 1-5 ans depuis 2017, le laissant à la croisée des chemins de sa carrière. Il peut continuer à se battre à 170 livres, mais aussi empilé que cette catégorie de poids est, ses malheurs actuels n’aideront pas à gagner en traction vers le titre. Il peut toujours redescendre à 155 livres, mais on ne sait pas s’il veut subir à nouveau cette réduction de poids. Je pense que dos Anjos peut toujours être une menace légitime dans n’importe quelle division, il a juste besoin de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour lui récemment et de modifier certaines choses avant que les roues ne tombent complètement.

