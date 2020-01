Résultats de l’UFC Fight Night 166: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «Blaydes vs dos Santos»

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 25 janvier 2020) alors que l’UFC Fight Night 166 descendait de l’intérieur du PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord. Dans l’acte en tête d’affiche, Curtis Blaydes a battu Junior dos Santos par KO technique au deuxième tour pour se rapprocher d’un tir à la sangle de division (faits saillants de la montre). Dans l’acte de co-tête d’affiche, Michael Chiesa a remporté une décision unanime contre Rafael dos Anjos pour lui donner sa troisième victoire consécutive dans la division très peuplée des poids mi-moyens.

Gagnant: Curtis Blaydes

Qui il devrait combattre ensuite: coup de titre

Il y a de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, puis d’autres mauvaises nouvelles pour Blaydes. La bonne nouvelle est qu’il devrait être en ligne pour un combat de championnat. Les mauvaises nouvelles? Francis Ngannou est actuellement en avance sur lui en raison de sa récente victoire par élimination directe. Cela dit, Francis a un combat difficile contre Jairzinho Rozenstruick devant lui dans quelques mois, donc si “The Predator” échoue, Curtis devrait prendre la place de concurrent n ° 1. Maintenant, pour plus de mauvaise nouvelle: Stipe Miocic est loin d’être de retour, ce qui signifie que sa lutte pour la trilogie contre Daniel Cormier est en suspens. En conséquence, le reste des prétendants, doivent attendre que ce combat pour le titre se joue pour obtenir leur tir. Curtis peut toujours prendre un autre combat dans l’intervalle pour rester occupé, mais bien sûr, le risque de perdre le combat pour le titre se présente avec ce scénario. Tout ce que Blaydes peut faire à ce stade est d’attendre et de voir comment la division se déroulera dans les mois à venir.

Gagnant: Michael Chiesa

Qui il devrait combattre ensuite: Stephen Thompson

«Maverick» a profité de son temps au micro après sa victoire sur Rafael dos Anjos, appelant l’ancien tenant du titre par intérim, Colby Covington, pour une confrontation en juillet. Bien que cela ne me dérangerait pas de voir ce combat, je ne pense tout simplement pas que Covington serait dans le coup après un combat de championnat contre Kamaru Usman. Je peux me tromper, mais je vois la promotion réserver Chiesa contre quelqu’un comme Thompson, et réserver Colby contre le perdant de Leon Edwards vs Tyron Woodley. “Wonderboy” vient de remporter une belle victoire sur Vicente Luque, et devrait être préparé pour un retour d’été après s’être occupé de quelques blessures. C’est une superbe confrontation stylistique qui pourrait rapprocher Chiesa de la terre promise avec une victoire.

Gagnant: Alex Perez

Qui il devrait combattre ensuite: Matt Schnell

Perez n’a concouru que trois fois au cours des deux dernières années, il a donc beaucoup de travail à faire avant de pouvoir commencer à grimper l’échelle de 125 livres vers des combats plus grands et meilleurs. Après avoir soumis Jordan Espinoza à Raleigh (voir), une lutte contre Schnell semble appropriée à ce stade. Matt a récemment vu sa séquence de quatre victoires consécutives remportée par Alexandre Pantoja, mais il est toujours classé à trois places devant Perez. Une victoire pour Alex ici le place dans le top 10, ce dont il a besoin pour commencer à obtenir plus d’exposition, de plus grands combats et finalement un tir potentiel à la sangle. Le rattrapage du temps perdu est la clé ici, et une victoire sur Schnell est un bon moyen d’accélérer les choses.

Gagnant: Angela Hill

Qui devrait-elle affronter ensuite: Brianna Van Buren

Hill est intervenu pour faire face à Hannah Cifers après que Van Buren ait été blessé. Ce faisant, Angela a dominé Cifers, la mettant KO au deuxième tour avec un peu de terrain et de livre (voir les faits saillants ici). Il est donc logique que Hill affronte ensuite Van Buren. Brianna mène actuellement une séquence de six victoires consécutives et est l’ancienne championne invicta des pailles. Une victoire sur quelqu’un avec ces informations d’identification ne fera que de bonnes choses pour l’action “Overkill”.

Gagnant: Jamahal Hill

Qui devrait-il affronter ensuite: Cezar Ferreira

Hill a impressionné dans ses débuts dans l’Octogone en battant Darko Stosic via une décision unanime. Avec la victoire, Hill améliore à 7-0, 1-0 UFC. Alors pourquoi un combat contre Ferreira, un vétéran de longue date de l’Octogone? Eh bien, Cezar n’a pas connu la meilleure descente ces derniers temps, perdant deux matchs de suite contre Ian Heinisch et Marvin Vettori. Donc, alors que le bombardier brésilien a l’avantage de l’expérience, je veux voir si Hill est prêt pour la tâche. Vous n’obtiendrez probablement pas beaucoup de résistance de Ferreira si le combat est offert, car deux défaites consécutives ne vous donnent pas beaucoup de jetons pour négocier. Hill a bien commencé et s’il peut remporter rapidement des victoires, il pourrait s’infiltrer dans le top 15 plus tôt que tard. Mais pas de précipitation, il a beaucoup de travail à faire et le temps de le faire à seulement 28 ans.

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Raleigh, cliquez sur ici.