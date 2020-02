Résultats de l’UFC Fight Night 167: Kazula Vargas dort Brok Weaver avec un genou manifestement illégal et gagne une perte de disqualification

Brok Weaver et Kazula Vargas se sont affrontés dans un affrontement léger ce soir (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167, qui a eu lieu au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Malgré le contrôle total du combat, Vargas s’est disqualifié avec un genou illégal brutal.

Vargas se balance largement avec un renversement précoce. Vargas avec un coup de pied de commutateur et beaucoup de pression. Un bon coup de mollet atterrit pour Vargas. Un autre. Vargas se balance sauvagement, frappe la section médiane, puis creuse à nouveau le mollet. Vargas attrape un coup de pied et déséquilibre son ennemi, l’incitant à lancer un genou volant, une énorme rafale et à marquer un retrait.

Nous ne sommes qu’une minute après le combat.

Weaver se met dos à la clôture, cherchant à marcher sur le mur. Weaver menace le cou mais est incapable de grimper, ce qui permet à Vargas de trianguler les jambes. Weaver enroule en quelque sorte le cou malgré le triangle, retombant sur sa garde avec un étranglement à guillotine. Cela semble serré pendant un moment, mais Vargas s’échappe. Vargas arrache le corps de la position garde / mur. Weaver reprend enfin pied, attaque momentanément un étranglement à guillotine. Weaver tente d’utiliser un kimura pour balayer son ennemi, atterrissant sur le dos dans le processus.

Avec Weaver complètement sur le tapis, Vargas frappe son adversaire avec un genou manifestement illégal. Weaver s’endort et ce combat se termine par une disqualification.

Résultat: Brok Weaver bat Kazula Vargas par disqualification (genou à un adversaire abattu)

