Résultats de l’UFC Fight Night 167: plus grands gagnants, perdant pour «Anderson vs Blachowicz 2» hier soir à Rio Rancho

Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 15 février 2020) alors que l’UFC Fight Night 167 descendait de l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Dans l’acte en tête d’affiche, Jan Blachowicz a éliminé Corey Anderson au premier tour pour marquer une douce revanche sur son ancien ennemi (voir à nouveau ici). Dans l’acte en tête d’affiche, Diego Sanchez a échappé à «The Land of Enchantment» avec une victoire après que son adversaire, Michel Pereira, a été disqualifié au troisième et dernier tour pour une grève illégale.

Plus grand gagnant: Jan Blachowicz

Celui-ci est une évidence, car Blachowicz a stupéfait non seulement Anderson, mais le monde des sports de combat, éliminant «Overtime» avec un abandon vicieux à un coup dans le premier tour. Ce faisant, l’attaquant polonais a probablement frappé son ticket pour son premier combat pour le titre, et il a fait la chose intelligente en mâchant le roi de la division, Jon Jones, qui se trouvait justement dans la foule. À moins d’une revanche immédiate entre Jones et Dominick Reyes, rien devant Blachowicz ne l’empêche d’obtenir le prochain crack pour briser «Bones», car il a remporté trois matchs de suite et sept de huit au total. Ce fut une très grosse soirée pour l’attaquant punisseur.

Finaliste: John Dodson

Nous allons jusqu’aux «Prélims» pour celui-ci, alors que Dodson a gagné gros dans son pays d’origine. Au début de la troisième manche, Dodson a coupé Nathaniel Wood avec deux coups gauches rapides qui ont laissé tomber le jeune. À partir de là, “The Magician” a bondi sur son ennemi tombé et a effectué quelques frappes jusqu’à ce que l’arbitre de service intervienne pour mettre fin au combat. Avec la victoire, Dodson s’est acheté un peu plus de temps avec l’UFC, tout en évitant sa troisième défaite d’affilée et une éventuelle libération de la promotion. Il s’agit de la première victoire de Dodson en près de deux ans, il peut donc pousser un énorme soupir de soulagement après avoir donné à Wood sa première défaite à l’intérieur de l’Octogone.

Plus grand perdant: Corey Anderson

Vainqueur de quatre victoires consécutives, Anderson était à une victoire de plus de remporter son titre tant désiré et peut-être plus important encore, sa chance de mettre la main sur Jon Jones. N’ayant plus perdu depuis 2017, «Overtime» arrivait avec beaucoup de confiance, d’autant plus qu’il avait déjà une victoire sur Blachowicz. Mais ses rêves de championnat se sont tous effondrés après avoir été victime des frappes puissantes du bombardier polonais dans le cadre d’ouverture. Maintenant, Corey devra encore une fois remonter la pente. Du côté positif, ce n’est pas comme s’il y avait une tonne de prétendants à 205 livres qui sont en mesure de crier pour un combat pour le titre, donc cela ne devrait pas prendre trop de temps à Corey avant de pouvoir renvoyer son nom dans le mix. Pourtant, la défaite est écrasante de «Overtime», qui était si proche.

Pour les résultats complets de l’UFC Fight Night 167: «Anderson vs Blachowicz 2» et les résultats par jeu, cliquez sur ICI!