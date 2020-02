Résultats de l’UFC Fight Night 168: Dan Hooker divise Paul Felder après des combats exténuants

Dan Hooker et Paul Felder se sont affrontés dans un affrontement léger ce soir (samedi 22 février 2020) à l’UFC Fight Night 168, qui a eu lieu au Spark Center à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après une guerre sanglante, Hooker a été nommé vainqueur.

Hooker ouvre avec une paire de coups de pied de mollet. Un autre coup de pied de mollet fait tomber Felder de ses pieds, mais ensuite il décroche un gros crochet gauche! Hooker continue de travailler le veau à un rythme brutal. Crochet atterrit dur pour Felder. Felder vérifie un coup de pied, mange un coup. Le coup de pied de veau atterrit bien pour Hooker, qui esquive juste un crochet gauche. Felder feint vers la jambe de plomb, décroche un crochet gauche. Felder enclenche un coup de pied gauche dans la section médiane. La croix au crochet corps-gauche à la mâchoire atterrit bien pour Felder, mais Hooker riposte. Spin kick jette un coup d’œil sur la poitrine de Hooker. Le combat se déplace vers le corps à corps, où Felder pose un genou avant de se coincer dans la clôture. Jab-calf kick-jab marque pour Hooker. Felder pose une croix à la cloche.

L’œil de Felder semble presque enflé au début de la seconde. Felder décroche un coup de pied bas et un crochet gauche. Hooker poignarde le ventre avec un coup de pied. Jab atterrit pour Hooker, mais Felder creuse à l’intérieur de la jambe. Felder attaque le veau lui-même! Un autre coup de pied de mollet dur marque pour Hooker, qui gère bien la gamme. Felder essaie de planter avec une combinaison, mange une croix, puis décroche un crochet gauche en retour. Le coup acéré de Hooker établit à nouveau le coup de pied de mollet. Hooker contrecarre une rotation en saisissant le corps à corps arrière et en menaçant la position debout en arrière. Felder est finalement capable de le secouer. Les deux veaux de commerce donnent un coup de pied. Les deux hommes posent des crochets gauches. Felder commence à trouver plus de succès avec ses propres low kicks, puis décroche un coup de pied de rotation à la mi-section. Hooker tente un genou, mange quelques coups de corps. Tournant le poing en arrière et le crochet gauche atterrit pour Felder. Hooker renvoie le feu avec une paire de coups droits, esquive juste un coude tournant. Les deux échanges jusqu’à la cloche.

Les deux échanges débutent dans la première minute, mais rien n’atterrit trop significativement jusqu’à ce que Felder colle son ennemi avec un coup propre. Felder creuse un droit au corps. Hooker fait un jab, mais mange un coup de pied bas dur extérieur. Des terrains d’upercut solides pour Felder. Un autre crochet de contrôle marque pour Felder, qui absorbe ensuite un coup de pied bas. La main gauche de Felder trouve son chemin vers le menton deux fois. Le coup de pied de mollet marque «The Irish Dragon», puis une main droite. Felder pose un jab, mange une combinaison de contre. Un coup de pied bas Felder est vérifié, et Hooker atterrit quelques coups de poing de suivi. Bon coup du Kiwi. Un autre. Les deux échanges coupent bas. Hooker atterrit à nouveau une série de jabs rapides. Felder décroche un coup de pied bas et la main droite, mange trois coups dans le processus. Un coup de pied solide tourne pour Felder. Hooker atterrit une croix Southpaw, absorbe un contre-coup. Felder tente une tentative de retrait, mais il est bourré. Felder atterrit quelques genoux et un coude en regardant avant la fin du tour.

Deux coups de pied bas durs de Felder commencent le quatrième tour. Les deux échanges, mais c’est Felder qui atterrit tôt les plus gros coups. Felder glisse une main droite sur la mâchoire et les deux hommes posent des crochets gauches. Sharp jab de Hooker retrouve sa cible. Le Kiwi va ensuite au veau deux fois. Hook-cross craque la mâchoire de Hooker, qui vacille momentanément! Hooker change de niveau en takedown, mais Felder arrête le tir. Felder rompt le corps à corps avec un coude. Hooker pique son ennemi avec un jab, tente une autre prise de dos du corps à corps. Felder le repousse. Nettoyez 1 à 2 boutons-pression en arrière de la tête du talonneur. Un autre droit s’écrase sur la mâchoire de Hooker. Hook-cross travaille à nouveau pour Felder. Hooker tente un autre événement de démontage, mais il est bourré le long de la clôture. Felder pose une paire de coudes dos à la clôture. Hooker contrôle dans le corps à corps de la cloche, mais il est incapable de décrocher des frappes ou des retraits majeurs.

Hooker décroche un coup pour commencer le cinquième et dernier tour, mais il mange un coup de pied bas. Un autre coup de pied bas à l’intérieur atterrit pour Felder. Hooker lance un coup de pied bas, mange une main droite. Hooker marque un solide droit à lui. La grosse main droite boucle presque les genoux de Hooker. Jab marque “The Hangman”. Overhand atterrit pour Felder. Hooker tente un démontage et y parvient presque, mais Felder est capable de s’échapper vers la clôture et de revenir au corps à corps. Hooker décroche quelques coups droits alors que Felder se balance. Felder marque une main droite peu de temps après. Bon jab atterrit pour Felder. Hook-cross trouve à nouveau une maison pour Felder. Une longue croix atterrit pour Hooker, puis un jab piquant. Felder retourne la faveur avec un jab, puis vacille son ennemi avec un coup de main. Les deux jabs commerciaux. Immense main droite atterrit pour Felder, provoquant un retrait de Hooker. Celui-ci marque! Felder se fraye un chemin jusqu’à la clôture et commence à marcher sur le mur, mais Hooker est capable de maintenir sa position supérieure. Felder se lève avec 10 secondes restantes, et les deux échanges de petits coups de corps à corps jusqu’à ce que la cloche sonne.

Il s’agissait de la définition même d’une guerre d’usure. Les premiers coups de pied de Hooker ont été extrêmement efficaces, mais Felder a retourné la faveur avec des coups de pied bas brutaux de sa part plus tard dans le combat. Le coup de Hooker a fait beaucoup de dégâts à l’extérieur, mais Felder a réussi des coups de poing plus puissants dans l’ensemble.

Après cinq tours, les juges ont finalement marqué le combat ultra-compétitif pour Dan Hooker.

Résultat: Dan Hooker bat Paul Felder par décision partagée (47-48, 48-47, 47-48)

