Résultats de l’UFC Fight Night 168: les plus grands gagnants, perdant pour «Felder vs Hooker» hier soir à Auckland

L’UFC Fight Night 168 est tombé hier soir depuis l’intérieur de Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, sur ESPN +. Dans l’événement principal de la soirée, Paul Felder et Dan Hooker sont entrés en collision dans une confrontation légère qui a vu Hooker s’échapper avec une victoire par décision partagée après cinq rounds exténuants (faits saillants). Dans l’événement co-principal, Jimmy Crute a soumis Michal Oleksiejczuk au tout premier tour avec un kimura (voir).

Plus grand gagnant: Dan Hooker

C’était une décision très mince, mais Dan Hooker a remporté une énorme victoire sur son pays natal en devançant Paul Felder par décision partagée. Avec cette victoire, “The Hangman” est maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives et a remporté sept de ses huit derniers matchs depuis 2016. C’est tout un parcours pour le Néo-Zélandais, qui a appelé à une confrontation contre Justin Gaethje après sa victoire. Et cela a tout son sens dans le monde, car “The Highlight” n’a pas de combat en ce moment. De plus, sa dernière victoire devrait placer Hooker dans le top cinq, juste derrière Gaethje. S’il ne réussit pas à se battre, il existe encore de nombreuses autres options pour Hooker. Une chose est sûre, les cinq premiers matchs sont devenus beaucoup plus intéressants.

Finaliste: Yan Xiaonan

Ne regardez pas maintenant, mais la division féminine des poids de paille a un nouveau joueur dans le mélange, alors que Yan a remporté sa cinquième victoire consécutive à l’intérieur de l’Octogone, portant sa séquence de victoires à 10 d’affilée. Depuis ses débuts dans l’Octogone en 2017, Xiaonan n’a pas manqué de rythme, allant 5-0, notamment en marquant des victoires impressionnantes contre Angela Hill, Kailin Curran et maintenant ancienne candidate au titre, Karolina Kowalkiewicz. C’était une victoire dominante pour la combattante d’origine chinoise, et l’une de ses plus grandes victoires à ce jour. La victoire devrait être plus que suffisante pour la placer dans le top 15, sinon le top 10. Elle a fait le travail et il est temps qu’elle obtienne ses accessoires et le respect du panel de classement.

La plus grande perdante: Karolina Kowalkiewicz

«La princesse polonaise» a maintenant perdu quatre points de suite après avoir été dominée par le susmentionné Yan Xianonan. Karolina n’a pas vu le cercle des vainqueurs depuis avril 2018. Au cours de ses huit derniers combats à l’intérieur de l’Octogone, Kowalkiewicz est allé 2-6, ce qui pourrait lui signifier la fin à l’intérieur de l’Octogone. Où cela s’est mal passé pour la combattante d’origine polonaise est un mystère, car elle est entrée à l’UFC avec une fiche de 7-0. En outre, il n’a fallu que ses trois victoires consécutives à l’intérieur de la cage à huit côtés pour marquer son premier et n’a tiré que le titre de 115 livres, qui était alors détenu par Joanna Jedrzejczyk. Depuis lors, cependant, Karolina n’a tout simplement pas été en mesure de retrouver son rythme. Maintenant, tout ce qu’elle peut faire est d’attendre et de voir si le prochain e-mail qu’elle reçoit de l’UFC est un autre contrat de combat ou son slip rose.

