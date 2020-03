Résultats de l’UFC Fight Night 169: plus grands gagnants, perdants pour ‘Benavidez vs Figueiredo’ hier soir à Norfolk

L’UFC Fight Night 169 s’est déroulé hier soir (samedi 29 février 2020) depuis l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. Dans l’acte en tête d’affiche, Deiveson Figueiredo a éliminé Joseph Benavideiz, mais n’a pas pu éloigner le champion Flyweight après avoir échoué à faire du poids. Dans le co-événement principal, Felicia Spencer a fait un travail rapide de Zarah Fairn, l’assommant par terre-et-livre au tout premier tour (voir à nouveau ici).

La plus grande gagnante: Felicia Spencer

Bien que ce ne soit pas une conclusion perdue que Spencer affrontera Amanda Nunes ensuite, sa victoire dominante sur Zara Fairn l’a certainement placée aux commandes. Elle est 1-1 à ce jour dans l’Octogone, sa seule défaite venant de l’ancienne championne des poids plumes, Cris Cyborg. Son autre victoire est venue contre Megan Anderson, qui a également plaidé en faveur de son tir à la sangle en éliminant Norma Dumont. Cela dit, puisque Spencer vient de remporter une victoire contre Anderson en mai dernier, le combat pour le titre devrait lui revenir. Pour sa part, Nunes ne semble pas se soucier de qui elle doit faire face, qui sera à l’UFC 250 le 9 mai 2020, à Sao Paulo, au Brésil.

Finaliste: Deiveson Figueiredo

Tout comme il n’était pas éligible pour gagner le titre UFC Flyweight ou un bonus post-combat, il n’est pas éligible pour obtenir la première place ici. Mais sérieusement, Figueiredo serait un champion en ce moment après avoir éliminé Joseph Benavidez au deuxième tour s’il venait de faire du poids. C’était une brillante performance de Figueiredo, qui a mangé beaucoup de coups durs de Benavidez, prouvant qu’il a un menton très dur. Et il a également les mains lourdes, comme en témoigne l’étourdissement rapide à l’éclairage qu’il a livré à son adversaire. Nous comprenons, des choses se passent, mais Figueiredo a eu une tonne de temps pour faire du poids pour un si grand combat pour le titre. Cela dit, il ne semblait pas trop gêné après sa victoire – même après avoir attiré la colère de Dana White – car il était parfaitement satisfait de simplement obtenir le “W.” Maintenant, l’avenir de la division est encore incertain car le titre est à nouveau vacant.

Plus grand perdant: Joseph Benavidez

Il semblait que tout le monde soutenait Benavidez pour enfin réaliser son rêve de devenir champion UFC Flyweight après avoir échoué dans ses deux précédentes offres. Surtout que son adversaire n’a pas réussi à faire de poids. Mais après un premier tour passionnant, Benavidez s’est retrouvé au mauvais bout d’une défaite dévastatrice après que Figueiredo l’a percé d’une main droite droite dans la pipe, l’envoyant s’écraser sur la toile. Quelques coups de feu plus tard, et le combat était terminé. Cela dit, Benavidez et Figueiredo se sont affrontés deuxièmes avant, ce qui a évidemment blessé Benavidez et l’a très bien ouvert. On ne sait pas à quel point ce coup l’a blessé, mais il était clair qu’il était un peu étourdi. Où Benavidez va d’ici est encore en suspens, mais ne le comptez pas tout de suite.

