Résultats de l’UFC Fight Night 170: Charles Oliveira soumet Kevin Lee avec un étranglement à guillotine

Kevin Lee et Charles Oliveira se sont affrontés dans un affrontement léger ce soir (samedi 14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170, qui a eu lieu à l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. Après un combat très compétitif, Oliveira a trouvé un étranglement à guillotine.

Oliveira ouvre avec un coup de pied sauté et un crochet gauche. Oliveira coupe la jambe de tête puis marque un coup de pied avant à la mâchoire. Lee atterrit un 1-2, mange un jab. Un coup de pied dur bas se connecte pour Oliveira. Les deux mains droites croquantes du commerce. Oliveira frappe un coup de pied bas, Lee contre avec un coup de corps. Oliveira tente un démontage mais se retrouve sur le dos. Immédiatement, il passe à un crochet de talon. Après une bousculade, Lee atterrit en première position. Oliveira remonte à la jambe, tente brièvement un coupe-mollet. Pourtant, Lee maintient sa position de leader. Oliveira lance un triangle complet, mais Lee contre-attaque et prend presque le dos. Oliveira menace un balayage, mais Lee revient en pleine garde. Lee atterrit un trio de coups de poing lourds par dessus Oliveira. Lee termine la manche avec des coudes de l’intérieur du garde.

Oliveira commence le deuxième tour avec un coup de poing en rotation qui est bloqué. Lee atterrit une main droite, absorbe un coup de pied de rotation. Lee se connecte avec une main droite dure, mange un coup de pied bas lourd. Un autre droit fort de Lee. Crochet gauche solide d’Oliveira. Deux scores de combinaison de coups de poing pour le Brésilien. Uppercut-cross marque pour Oliveira. Oliveira met vraiment une pression énorme sur Lee, jetant des coups de poing en grappes. Un autre uppercut se connecte pour Oliveira. Lee arrête l’assaut avec un retrait de jambe double. Oliveira attaque rapidement avec un brassard, passe à une omoplate, puis brièvement à un triangle. Lee est capable d’échapper aux soumissions et il prend la première place. Oliveira se détend de son dos, laissant Lee rester en première position sans qu’aucun des deux ne fasse grand-chose. Oliveira menace brièvement un verrou de jambe près de la cloche.

Oliveira lance un coup de pied de saut pour commencer le troisième. Lee décroche lui-même un coup de pied haut, puis un 1-2. Snap coup de pied aux terres du ventre d’Oliveira, et Lee se penche dans un takedown double jambe. Oliveira saisit immédiatement le starter à guillotine, forçant “MoTown Phenom” à taper rapidement.

Ce combat était vraiment à la hauteur des attentes, car les deux échangent d’énormes coups de puissance aux pieds et se brouillent un peu sur le tapis. C’était très amusant, mais Oliveira a systématiquement touché les coups les plus dommageables et a menacé Lee avec des soumissions jusqu’à ce qu’un atterrisse finalement.

Résultat: Charles Oliveira bat Kevin Lee par soumission

