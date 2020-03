Résultats de l’UFC Fight Night 170: les plus grands gagnants et perdants de «Lee vs Oliveira» hier soir à Brasilia

Ultimate Fighting Championship (UFC) a organisé UFC Fight Night 170 hier soir (samedi 14 mars 2020) à l’intérieur du gymnase vide de Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, qui a vu Charles Oliveira soumettre Kevin Lee en tête d’affiche (voir). Dans le co-événement principal, Gilbert Burns a éliminé Demian Maia pour remporter sa cinquième victoire consécutive à l’intérieur de l’Octogone (voir à nouveau ici).

Plus grand gagnant: Charles Oliveira

«Do Bronx» continue de gagner, marquant sa septième victoire consécutive depuis la mi-2018 après avoir forcé Lee à tirer sur son étrangleur à guillotine toujours dangereux. “Le Motown Phenom”, cependant, devait être convaincu qu’il avait effectivement tapé après avoir réfuté l’appel et tenté de poursuivre le combat. Néanmoins, il s’agit maintenant de cinq victoires de soumission au cours de cette période pour l’expert de soumission brésilien. Avec la victoire, espérons-le, Oliveira obtiendra l’amour qu’il mérite de la part des «experts» du classement, qui lui avaient encore cinq places derrière Kevin à l’arrivée dans l’événement malgré sa superbe course et les difficultés de Lee. Mais il ne peut plus être nié, comme le temps de Charles est maintenant, et il devrait pouvoir décrocher un combat encore plus grand à l’avenir. Bien qu’il n’obtiendra probablement pas de combat pour le titre pour l’instant, il est sacrément proche.

Finaliste: Gilbert Burns

Comme Oliveira, Burns ne fait que gagner, marquant sa cinquième victoire consécutive après avoir éliminé Demian Maia avec une belle ligne droite à gauche, ce qui lui a valu la plus longue séquence de victoires de sa carrière à l’UFC. Et non, Burns n’est pas sorti de nulle part, il se bat pour l’UFC depuis six ans maintenant, mais il commence juste à trouver son rythme après quelques années de haut en bas pour commencer sa carrière de combattant à l’intérieur de l’Octogone. Mais maintenant qu’il a pris de l’élan, les gens commencent à le remarquer, même si je ne suis pas trop sûr que Colby Covington acceptera la légende de «Durinho». Néanmoins, Burns va faire un énorme bond dans le classement, ce qui devrait lui rapporter un très bon match bientôt.

Plus grand perdant (s): Johnny Walker et Kevin Lee

Nous allons briser la tradition ici et mettre deux personnes sur la liste cette semaine. L’un d’eux est Lee après avoir manqué de 2,5 livres, perdu un pourcentage de son sac à main, puis tenté de contester un appel dans lequel il a clairement tapé. Il s’agit maintenant de la troisième défaite de Lee lors de ses quatre dernières sorties, l’envoyant plus profondément dans un trou qui pourrait s’avérer difficile à creuser.

Walker obtient également le feu vert ici après avoir échoué contre Nikita Krylov. C’est parce que c’est la deuxième défaite consécutive de Walker, ce qui va le faire chuter dans l’ordre hiérarchique des poids lourds légers. En conséquence, cela rendra sa quête pour combattre Jon Jones beaucoup plus difficile à accomplir. En effet, c’est un coup dur pour le Brésilien imposant, qui s’est montré prometteur dès le début et a été considéré comme un prétendant légitime au titre après trois victoires consécutives en huitièmes de finale. Bien qu’il puisse y arriver, finalement, sa route sera beaucoup plus longue. En parlant de Jones, voir quelqu’un comme Walker perdre deux fois de plus montre à quel point un champion «Bones» est dominant. C’est parce que Walker avait le battage médiatique pour être celui qui menaçait réellement la course de Jon, mais il a maintenant échoué après avoir échoué lors de sorties consécutives. Pendant ce temps, Jon continue de gagner sans sauter un battement, et cela depuis plus de 12 ans maintenant. Enroulez simplement votre tête autour de cela pendant une seconde.

Pour plus de résultats et de couverture de l’UFC Brasilia, cliquez sur ici.