Résultats de l’UFC Norfolk: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «Benavidez vs Figueiredo»

L’UFC Fight Night 169 s’est déroulé hier soir (samedi 29 février 2020) depuis l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. Dans l’acte en tête d’affiche, Deiveson Figueiredo a éliminé Joseph Benavidez au deuxième tour, mettant ainsi fin aux rêves de championnat de «Joe Jitsu» (faits saillants). Dans le co-événement principal, Felicia Spencer a rapidement travaillé avec Zarah Fairn et a probablement frappé son ticket pour un combat pour le titre, l’assommant dès le premier tour (voir à nouveau ici).

Gagnant: Deiveson Figueiredo

Qui il devrait affronter ensuite: le match revanche de Joseph Benavidez …. attendez, quoi?

L’état de la division Flyweight est devenu un peu plus compliqué hier soir avec la victoire de Figueiredo, qui n’était pas éligible pour remporter le titre après avoir échoué à faire du poids. Benavidez avait la possibilité de ne pas se battre après l’échec de l’échelle, mais il l’a fait, prenant 30% de la bourse de son ennemi dans le processus. Donnez donc des points à Benavidez pour celui-là. De plus, un choc des têtes par inadvertance a ouvert la perruque de Joseph grande ouverte, le berçant dans le processus. Quelques secondes plus tard, il a été mis KO. Je n’aime pas l’idée que Henry Cejudo retombe pour contester le titre qu’il a quitté. Jussier Formiga est classé n ° 2, mais il vient de perdre contre Benavidez. Cela dit, il détient une victoire sur Figueiredo. À ce stade, je ne pense pas qu’il y aurait trop de résistance et de jeu si la promotion réservait ce match revanche.

Gagnante: Felicia Spencer

Qui devrait-elle affronter ensuite: Amanda Nunes

Megan Anderson a également fait son travail à Norfolk, éliminant Norma Dumont d’une frappe dévastatrice. Cela dit, Spencer a remporté une victoire sur Anderson il n’y a pas si longtemps, ce qui donne à Felicia quelques points et la place fermement dans le siège du conducteur. Nunes ne semble pas trop se soucier de qui elle fait face, probablement parce qu’elle est convaincue qu’elle peut les vaincre toutes les deux. Pourtant, Spencer offre un défi différent à «Lionne», et depuis sa seule perte à l’intérieur de la cage à huit côtés est venue contre Cris Cyborg, Spencer est un bon candidat pour un tir à la sangle.

Gagnant: Magomed Ankalaev

Qui devrait-il affronter ensuite: Ion Cutelaba

Je sais ce que vous pensez, “Ugh, un autre remaniement.” Celui-ci a également un sens, car l’arrêt de la nuit dernière était assez déroutant. Cutelaba était catégorique sur le fait qu’il jouait à l’opossum, et si vous le voyez au ralenti, il disait probablement la vérité car aucun des coups de feu qu’Ankalaev a lancés n’a vraiment atterri. Cela dit, son jeu était très bon, car Cutelaba a fait assez pour convaincre l’arbitre de service ainsi que les diffuseurs qu’il était vraiment blessé. Bien qu’il n’obtienne pas d’Oscar pour sa performance, il devrait, à tout le moins, obtenir un match revanche.

Gagnant: Megan Anderson

Qui elle devrait combattre ensuite: je ne sais vraiment pas …

C’est triste qu’il n’y ait toujours pas assez de poids plumes féminins pour compléter le top 15 de l’UFC. Et avec Cris Cyborg qui se prépare pour Bellator MMA, il y a un défi de moins pour Anderson. C’est un combat que je veux voir depuis un certain temps maintenant, mais Anderson devra chercher ailleurs. Elle a également de bonnes raisons de tirer sur la sangle, mais sa perte contre Spencer la place à la deuxième place à mon avis. L’UFC peut toujours convaincre un poids coq bien connu de défier Anderson pour la tenir occupée, ou d’amener la championne de 145 livres de l’Invicta FC, Pam Sorenson, à se battre. À la fin de la journée, tout ce que Anderson peut faire est d’attendre de voir à qui l’UFC donnera le prochain coup de titre et de le prendre à partir de là. Si elle l’obtient ensuite, c’est bien pour moi aussi.

Gagnant: Grant Dawson

Qui devrait-il affronter ensuite: Jordan Griffin

Dawson et Griffin ont tous deux remporté la victoire à Norfolk, Granted ayant éliminé Darrick Manner par soumission, tandis que Griffin a soumis T.J. Marron. Malheureusement pour Dawson, il a perdu une partie de son sac de combat après avoir échoué à faire du poids. Néanmoins, il est sur une séquence de victoires de trois combats et a semblé assez bon récemment, Griffin, quant à lui, a interrompu sa séquence de victoires de deux combats à Norfolk, le sauvant d’un glissement rose potentiel.

