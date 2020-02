Résultats de l’UFC Rio Rancho: Jan Blachowicz remporte le match revanche de Corey Anderson avec un superbe KO de premier tour, appelle Jon Jones

Avec Jon Jones assis au premier rang au Santa Ana Star Center, Jan Blachowicz n’aurait pas pu envoyer un message plus fort au champion des poids lourds légers.

La tête d’affiche de l’UFC Rio Rancho de samedi a vu Blachowicz obtenir une deuxième chance à Corey Anderson après avoir perdu une décision déséquilibrée face à Anderson lors de l’UFC 191 en septembre 2015, et le vétéran polonais a profité de l’occasion avec une victoire éclatante au premier tour.

“Le monde entier, ils avaient tort à mon sujet”, a déclaré Blachowicz après le combat. «J’ai prouvé que je suis l’un des meilleurs au monde. Je remercie Corey pour le match revanche et j’ai prouvé que je suis le prochain candidat au titre. Parlons de mon prochain adversaire, Jon Jones. “

Après la victoire de Blachowicz, Jones s’est levé et a soulevé la foule du Nouveau-Mexique tout en remerciant Blachowicz, qui a déclaré que Jones lui avait promis un coup de titre avec une victoire.

«Tu me l’as promis. … Vous êtes le prochain “, a déclaré Blachowicz

Le combat fut court et rien de tel que la première rencontre entre Blachowicz et Anderson. Alors qu’Anderson a dominé avec sa lutte la dernière fois, il n’a eu aucune chance d’établir une quelconque infraction samedi avant que Blachowicz ne l’attrape avec une main droite puissante qui le met immédiatement sur la toile. Un coup de marteau de suivi a scellé l’accord et l’heure officielle de l’arrêt était de 3h08 au premier tour.

Blachowicz (26-8) a maintenant remporté trois matchs de suite après avoir perdu contre Thiago Santos en février dernier, et sept de ses huit derniers. De l’autre côté, Anderson voit ses espoirs de tir au titre anéantis – du moins dans un avenir proche – alors qu’il voit une séquence de quatre victoires consécutives arrêtée.