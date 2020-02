Résultats de l’UFC Rio Rancho: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «Anderson vs Blachowicz 2»

Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 15 février 2020) alors que l’UFC Fight Night 167 descendait de l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Dans l’événement principal, Jan Blachowicz a vaincu Corey Anderson au tout premier tour en éliminant «Overtime» avec une grève tonitruante (voir à nouveau ici). Dans l’acte en tête d’affiche, Diego Sanchez a échappé à «The Land of Enchantment» avec une victoire après que son adversaire, Michel Pereira, a été disqualifié au troisième et dernier tour pour une grève illégale (faits saillants).

Gagnant: Jan Blachowicz

Qui il devrait combattre ensuite: Jon Jones

Après avoir mis fin à la course de Corey vers le titre, Blachowicz a à peu près tamponné son invitation à son premier coup de titre à l’intérieur de l’Octogone. Jones a déjà éliminé tout le monde devant lui, y compris Dominick Reyes, qu’il a devancé à l’UFC 247 la semaine dernière (voir) pour marquer sa onzième défense du titre. Et il semble que “Bones” n’ait pas trop hâte d’accorder à Reyes une remise en état instantanée. Il était cependant prêt à divertir Blachowicz hier soir dans un petit va-et-vient à Rio Rancho. Certes, Jones vs Blachowicz n’a pas l’air sexy, mais à la fin de la journée, Jan a fait le travail et a obtenu son coup de feu à la sangle. Il n’y a aucun argument ici.

Gagnant: Diego Sanchez

Qui il devrait combattre ensuite: Conor McGregor… WTF?

Conor McGregor est allé sur Twitter pour envoyer un tweet bizarre lisant “Conor McGregor vs Diego Sanchez” après que Sanchez ait échappé à Rio Rancho avec une victoire par disqualification contre Michel Pereira. Bien que nous puissions simplement passer à la traîne de «Notorious», les deux ont eu un peu de chaleur entre eux il y a quelques années. Pourtant, McGregor n’est pas vraiment intéressé par un combat contre Diego. Cela dit, on ne sait vraiment pas quelle est la prochaine étape de “The Nightmare”, car la promotion pourrait très bien réserver un match revanche contre Pereira compte tenu de l’issue du combat. D’autant plus que Michel dominait le combat depuis le début. À la fin de la journée, je ne vois pas de sitôt un des 15 meilleurs adversaires de Diego.

Gagnant: Montana De La Rosa

Qui elle devrait combattre ensuite: Viviane Araujo

Je comprends qu’Araujo vient de perdre contre Jessica Eye, mais elle est toujours un bon match pour le Montana. Araujo est actuellement classée n ° 7, tandis que les autres femmes classées devant elle sont probablement à la recherche des cinq meilleures adversaires. C’est un bon combat pour les deux femmes, en particulier De La Rosa, qui pourrait se hisser dans le top cinq avec une autre victoire. Oui, la division Flyweight est aussi grande ouverte, et chaque femme qui se bat dans la catégorie de poids devrait en profiter. Bien sûr, le prix fait face à Valentina Shevchenko une fois au sommet de la montagne, alors voilà.

Gagnant: Brok Weaver

Qui il devrait combattre ensuite: Davi Ramos

Je suis sûr que ce n’est pas comme ça qu’il a imaginé qu’il obtiendrait la victoire, mais Weaver a remporté par disqualification ses débuts à l’UFC après que son adversaire, Kazula Vargas, l’ait frappé avec un genou illégal au visage. Mais maintenant qu’il s’est enfin mouillé à l’intérieur de l’Octogone, les défis ne feront que se durcir pour Weaver. Un combat contre Ramos semble approprié. Davi a récemment vu sa séquence de quatre victoires consécutives interrompue par Islam Makhachev et cherche à rebondir de manière spectaculaire. Bien que Ramos ait un avantage sur Weaver, je ne vois pas cela comme un mouvement trop rapide pour le jeune espoir, et cela devrait être un défi difficile pour les deux hommes.

Gagnant: Ray Borg

Qui il devrait combattre ensuite: Alexander Pantoja

Il n’a peut-être pas fait de poids, par Borg a remporté une victoire sur son terrain à domicile contre Rogerio Bontorin via décision unanime. Il s’agit maintenant de deux victoires consécutives pour Borg, qui insiste sur le fait qu’il ne prendra pas sa retraite malgré la promesse de le faire s’il a de nouveau perdu du poids. De plus, il continuera de se battre à 125 livres, une décision qui épate l’esprit. Un combat contre Pantoja semble approprié, car il vient également de remporter une grosse victoire contre Matt Schnell, le mettant KO au premier tour en décembre dernier. Les deux hommes cherchent simplement à décrocher le top 15, et une victoire rapproche beaucoup l’un d’eux.

Gagnant: Lando Vannata

Qui il devrait combattre ensuite: Scott Holtzman

Vannata a continué son schéma de gagner, de perdre, de gagner avec quelques tirages en sandwich entre les deux après avoir battu Yancy Medeiros dans “The Land of Enchantment”. Espérons que sa victoire lui donne l’élan nécessaire pour remporter ses premières victoires consécutives à l’intérieur de l’Octogone. Un combat contre Holtzman semble approprié. Les deux hommes sont à l’extérieur du top 15 à la recherche, et Holtzman est en fait sur une course, remportant deux matchs de suite et cinq de six au total, y compris en battant Jim Miller la nuit dernière. Malgré son incohérence, Lando est un favori des fans grâce à son style imprévisible, donc une victoire pour Holtzman lui donnerait une plus grande part des projecteurs. Pour Vannata, éliminer un combattant qui traîne comme Scott pourrait lui donner un grand élan en allant de l’avant.

Pour les résultats complets de l’UFC Fight Night 167 «Anderson vs. Blachowicz 2» et pour chaque partie, cliquez sur ICI!