Résultats de pesée de l’UFC 247 et flux vidéo en direct (10 h HE)

HOUSTON – MMA Junkie est sur les lieux et rend compte en direct des pesées de combat de l’UFC 247 tôt et officielles de vendredi, qui débutent à 10 h 00 HE (7 h 00, heure locale, 9 h, heure locale).

Les premières pesées ont lieu à l’hôtel hôte de l’UFC à Houston et précèdent les pesées de cérémonie pour les fans, qui ont lieu à 18 h. ET au Toyota Center de Houston. Le même lieu accueille l’événement de samedi, qui a une carte principale sur le paiement à la séance après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Parmi ceux qui pèsent, il y a le champion des poids lourds légers Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) et le challenger Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC), qui se rencontrent dans l’événement principal, et la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) et la challenger Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC), qui se rencontrent dans le co-long métrage.

Les résultats complets de la pesée de l’UFC 247 incluent:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Champ Jon Jones () contre Dominick Reyes () – pour le titre des poids lourds légers

Championne Valentina Shevchenko () contre Katlyn Chookagian () – pour le titre poids mouche féminin

Juan Adams () contre Justin Tafa ()

Mirsad Bektic () contre Dan Ige ()

Ilir Latifi () contre Derrick Lewis ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Antonio Arroyo () contre Trevin Giles ()

Andrea Lee () contre Lauren Murphy ()

Alex Morono () contre Kalinn Williams ()

Mario Bautista () contre Miles Johns ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h 15 HE)

Journey Newson () contre Domingo Pilarte ()

Andre Ewell () contre Jonathan Martinez ()

Austin Lingo () contre Youssef Zalal ()

.