Résultats de pesée UFC 246 et flux vidéo en direct

LAS VEGAS – MMA Junkie est sur les lieux et rend compte en direct des premières pesées de combat de l’UFC 246 de vendredi, qui débutent à midi HE (9 h HP).

Les pesées précoces ont lieu à l’hôtel hôte de l’UFC à Las Vegas et précèdent les pesées de cérémonie pour les fans, qui ont lieu à 18 h. ET au Park Theatre de Las Vegas. La T-Mobile Arena voisine accueille l’événement de samedi, qui a une carte principale sur le paiement à la séance après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Parmi ceux qui pèsent, il y a l’ancien champion poids plume et poids léger Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) et Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC), qui se rencontrent dans l’événement principal des poids welters.

Les résultats complets de la pesée UFC 246 incluent:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Conor McGregor () contre Donald Cerrone ()

Holly Holm () contre Raquel Pennington ()

Maurice Greene () contre Aleksei Oleinik ()

Claudia Gadelha () contre Alexa Grasso ()

Diego Ferreira () contre Anthony Pettis ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Maycee Barber () contre Roxanne Modafferi ()

Andre Fili () contre Sodiq Yusuff ()

Askar Askarov () contre Tim Elliott ()

Drew Dober () contre Nasrat Haqparast ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (UFC Fight Pass / ESPN +, 18 h 15 HE)

Aleksa Camur () contre Justin Ledet ()

Brian Kelleher () contre Ode Osbourne ()

J.J. Aldrich () contre Sabina Mazo ()

.