Résultats de pesée UFC 248 et flux vidéo en direct (midi HE)

LAS VEGAS – MMA Junkie est sur les lieux et rend compte en direct des premières pesées de combat de l’UFC 248 de vendredi, qui débutent à midi HE (9 h HP).

Les premières pesées ont lieu à l’hôtel hôte de l’UFC à Las Vegas et précèdent les pesées de cérémonie pour les fans, qui ont lieu à 19 h. ET au T-Mobile Arena de Las Vegas. Le même lieu accueille l’événement de samedi, qui a une carte principale sur le paiement à la séance après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Parmi les personnes pesant, on compte la championne des poids moyens Israel Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) et le challenger Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC), qui se rencontrent dans l’événement principal, et la championne féminine de poids paille Zhang Weili ( 20-1 MMA, 4-0 UFC) et ancienne championne Joanna Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC), qui se rencontrent dans le co-long métrage.

Les résultats complets de la pesée UFC 248 incluent:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Champ Israel Adesanya () contre Yoel Romero () – pour le titre des poids moyens

Champ Zhang Weili () contre Joanna Jedrzejczyk () – pour le titre féminin poids paille

Beneil Dariush () contre Drakkar Klose ()

Li Jingliang () contre Neil Magny ()

Max Griffin () contre Alex Oliveira ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Sean O’Malley () contre Jose Quinonez ()

Austin Hubbard () contre Mark Madsen ()

Saparbek Safarov () contre Rodolfo Vieira ()

Gerald Meerschaert () contre Deron Winn ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h 30 HE)

Polyana Viana () contre Emily Whitmire ()

Jamall Emmers () contre Giga Chikadze ()

Danaa Batgerel () contre Guido Cannetti ()

.