Résultats de WrestleMania 36: mises à jour de streaming en direct – Jour 2

Le premier jour de l’événement WrestleMania 36 «Deux gros pour une nuit» s’est déroulé hier (samedi 4 avril 2020) de l’intérieur du WWE Performance Center vide à Orlando, en Floride. Dans l’acte en tête d’affiche, The Undertaker a vaincu AJ Styles dans un match à Boneyard, tandis que Braun Strowman a éliminé Goldberg pour remporter le championnat universel.

Obtenez les résultats du premier jour ici.

Le deuxième jour se déroulera CE SOIR (dimanche 5 avril) et mettra en vedette Brock Lesnar défendant son championnat de la WWE contre Drew McIntyre. En outre, Edge et Randy Orton participeront à un match Last Man Standing, tandis que John Cena affrontera le match Bray Wyatt Firefly Fun House.

N’oubliez pas que si vous n’êtes pas abonné au réseau WWE, rendez-vous sur FITE et achetez l’événement pour seulement 59,99 $. La programmation complète de WrestleMania 36 Jour 2 peut être vue ci-dessous (résultats à suivre):

Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre (championnat de la WWE)

Edge contre Randy Orton (Last Man Standing)

Charlotte Flair bat Rhea Ripley pour remporter le championnat féminin NXT

Bayley (c) contre Sasha Banks contre Naomi contre Lacey Evans contre Tamina Snuka (Championnat féminin de SmackDown)

John Cena contre Bray Wyatt (match Firefly Fun House)

The Street Profits (c) contre Andrade & Angel Garza (championnat par équipe de Raw tag)

Aleister Black bat Bobby Lashley

Otis bat Dolph Ziggler

Liv Morgan bat Natalya

Comme toujours, si vous recherchez plus de détails, rendez-vous sur notre site phare de lutte professionnelle, CageSideSeats.com, qui fournira les résultats de WrestleMania 36 jeu par jeu, ainsi que tous les récapitulations et retombées post-événement.