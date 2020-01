Résultats du Bellator 238: mises à jour en direct de Cyborg vs Budd en direct

Bellator 238: «Budd vs. Cyborg» est diffusé CE SOIR (samedi 25 janvier 2020) du Forum à Inglewood, en Californie, en streaming exclusivement en ligne via DAZN. Invaincue dans son mandat de Bellator, «The Jewel» Julia Budd (13-2) affronte son adversaire la plus redoutable à ce jour à Cris Cyborg (21-2, 1 NC) avec le titre féminin poids plume en jeu.

La carte principale du Bellator 238 commencera à 22 heures. ET sur DAZN avec des matchs sous-cartes «Prélims» à 19 h. ET. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play pour l’intégralité de la carte Bellator MMA.

De nombreux lecteurs se présentent avant, pendant et après les combats pour partager leurs réflexions sur l’ensemble de l’action. N’hésitez pas à laisser un commentaire (ou 238) sur les combats et à discuter avec tous les autres maniaques pendant le spectacle – c’est toujours très amusant!

BELLATOR 238 RÉSULTATS RAPIDES:

Julia Budd contre Cris Cyborg –

Darrion Caldwell contre Adam Borics –

Sergio Pettis contre Alfred Khashakyan –

Raymond Daniels contre Jason King –

Ava Knight contre Emilee Gettys –

Juan Archuleta contre Henry Corrales –

Aaron Pico contre Daniel Carey –

Jay Jay Wilson contre Mario Navarro –

Chris Avila contre Anthony Taylor –

David Pacheco contre Miguel Jacob –

Brandon Bender contre Joshua Jones –

Ricardo Filho contre Dominic Clark –

Tony Bartovich contre Jarrett Connor –

AJ Agazarm contre Adel Altamimi –

Curtis Millender contre Moses Murrietta –

BELLATOR 238 JOUER PAR JEU:

Julia Budd contre Cris Cyborg

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Tour 4:

Tour 5:

Résultat final: à déterminer.

Darrion Caldwell contre. Adam Borics

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Sergio Pettis contre. Alfred Khashakyan

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Raymond Daniels contre. Jason King

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Ava Knight contre. Emilee Gettys

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Juan Archuleta contre. Henry Corrales

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Aaron Pico contre. Daniel Carey

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Jay Jay Wilson contre. Mario Navarro

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Chris Avila contre Anthony Taylor

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

David Pacheco contre. Miguel Jacob

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Brandon Bender contre. Joshua Jones

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Ricardo Filho contre Dominic Clark

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Tony Bartovich contre. Jarrett Connor

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

AJ Agazarm contre Adel Altamimi

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Curtis Millender contre. Moses Murrietta

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.