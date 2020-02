Résultats du Bellator 240: streaming mises à jour play-by-play | «Primus vs Bungard»

Bellator 240: «Primus vs Bungard» est diffusé AUJOURD’HUI (samedi 22 février 2020) depuis 3Arena à Dublin, en Irlande, avec un événement principal de 160 livres entre les poids lourds Brent Primus (9-1) contre un favori local Chris Bungard (15-5).

La carte principale du Bellator 240 est diffusée à 22 heures. ET via retard de bande sur Paramount Network, tandis que la carte principale locale de Dublin commencera à 17 heures. ET sur le canal 5 (Royaume-Uni). MMAmania.com fournira des résultats rapides pour la carte complète et un jeu complet pour la partie télévisée.

De nombreux lecteurs se présentent avant, pendant et après les combats pour partager leurs réflexions sur l’ensemble de l’action. N’hésitez pas à laisser un commentaire sur les combats et à discuter avec tous les autres maniaques pendant le spectacle – c’est toujours très amusant!

BELLATOR 240 / DUBLIN RÉSULTATS RAPIDES:

Brent Primus contre Chris Bungard –

Kiefer Crosbie contre Imaik Furtado –

Ricky Bandejas contre Frans Mlambo –

Oliver Enkamp contre Lewis Long –

Bec Rawlings contre Elina Kallionidou –

Leah McCourt contre Judith Ruis –

Charlie Ward contre Kyle Kurtz –

Aaron Chalmers contre Austin Clem –

Paul Redmond contre Georgi Karakhanyan – combat préliminaire.

Will Fleury contre Justin Moore – combat préliminaire.

Richie Smullen contre Alberth Dias – combat préliminaire.

Blaine O’Driscoll contre Ezzoubair Bouarsa – O’Driscoll TKO 4:12 R1.

Danni Neilan contre Chiara Penco – combat préliminaire.

Ryan Roddy contre Christopher Duncan – combat préliminaire.

Philip Mulpeter contre Daniel Crawford – combat préliminaire.

Dylan Logan contre Callum Murrie – Murrie sous R1.

Constantin Blanita contre Asael Adjoudj – Blanita SD 29-28 X2, 28-29.

Ilias Bulaid contre Diego Freitas – combat préliminaire.

Ciaran Clarke contre Jamie Faulding – Clarke UD 30-26 X2, 29-27.

Richard Kiely contre George Hardwick – combat préliminaire.

BELLATOR 240 / DUBLIN PLAY-BY-PLAY:

Brent Primus contre Chris Bungard

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Kiefer Crosbie contre Imaik Furtado

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Ricky Bandejas contre. Frans Mlambo

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Oliver Enkamp contre. Lewis Long

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Bec Rawlings contre. Elina Kallionidou

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Leah McCourt contre. Judith Ruis

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Charlie Ward contre. Kyle Kurtz

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Aaron Chalmers contre. Austin Clem

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.