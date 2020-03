Résultats en direct de Cage Warriors 113 (14 h 30 HE)

Alors que le reste du monde MMA est en arrêt virtuel, tous les regards seront tournés vers Manchester, en Angleterre, vendredi, lorsque la promotion basée au Royaume-Uni, Cage Warriors, avancera avec son dernier événement.

Le Cage Warriors 113, à huis clos, a été transféré au BEC Arena de Manchester plus tôt dans la semaine en raison de la fermeture du site d’origine, Indigo à Londres, à l’O2. La promotion est restée déterminée dans sa quête pour maintenir l’événement en vie et organiser un spectacle pour les fans de MMA du monde entier.

Naturellement, la carte est pleine de combattants britanniques et irlandais, ainsi que de quelques noms européens qui avaient déjà voyagé en Angleterre avant l’arrêt du coronavirus. Il présente également une première: un combat UFC dans un événement non UFC. Les poids moyens Bartosz Fabinski (14-3) et Darren Stewart (11-4) s’affrontent lors d’un combat de l’UFC dans l’événement principal.

L’événement co-principal comprend une bataille pour le titre léger Cage Warriors vacant. Le Gallois invaincu Mason Jones (8-0) affronte Joe McColgan d’Irlande du Nord (6-2-1), tandis que l’ancien challenger du titre BAMMA et Cage Warriors, poids mi-moyen, Nathan Jones (13-9) affronte le concurrent français David Bear (8-1). ).

Le coup d’envoi de la carte principale sera l’ancien champion des poids plumes Paddy Pimblett (14-3), qui fait son retour tant attendu après une interruption de 18 mois. Il affronte l’Irlandais Decky Dalton (11-4), qui intervient pour affronter “The Baddy” avec un préavis d’une semaine seulement.

Cage Warriors 113 sera diffusé en direct sur UFC Fight Pass, la carte préliminaire étant également diffusée en direct sur Cagewarriors.com.

Full Cage Warriors 113 résultats incluent:

CARTE PRINCIPALE (17 h HE)

Bartosz Fabinski contre Darren Stewart – combat UFC

Mason Jones contre Joe McColgan – pour le titre vacant léger

David Bear contre Nathan Jones

Decky Dalton contre Paddy Pimblett

CARTE PRELIMINAIRE

Steve Aimable contre Perry Goodwin

Coner Hignett contre Darren O’Gorman

Adam Amarasinghe contre Jake Bond

Matthew Bonner contre Jamie Richardson

James Hendin bat. Kris Edwards via décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Aidan Stephen bat. Jack Collins via TKO (coudes) – Tour 1, 1:24

Kingsley Crawford bat. Lewis Monarch via la soumission (étranglement triangle) – Round 2, 2:45

