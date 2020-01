Résultats en direct de Fire & Fury

Le deuxième grand événement du calendrier 2020 de ONE Championship, “Fire & Fury”, voit la promotion asiatique revenir au Mall of Asia Arena de Manille avec une carte comprenant huit combats MMA, avec six des huit affrontements mettant en vedette des athlètes philippins.

La tête d’affiche de la carte est une bataille pour le titre ONE paille, alors que le héros local et champion en titre Joshua Pacio (18-3) met son titre en jeu contre l’ancien champion du Brésil Alex Silva (9-4), tandis que le favori des fans philippins et ancien Eduard Folayang (22-8), double champion poids léger, cherchera à se rapprocher d’un tir à son ancien titre lorsqu’il affrontera le concurrent néerlandais Pieter Buist (16-4) dans le co-événement principal de la nuit.

Deux anciennes victimes de Demetrious Johnson sont appelées à jouer dans des affrontements séparés alors que Danny Kingad (13-2) et Tatsumitsu Wada (22-11-2) affrontent Xie Wei (5-2) et Ivanildo Delfino (8-0), respectivement .

La carte présente également un combat décisif dans la division ONE bantamweight, alors que l’artiste sud-coréen Kwon Won Il (8-2) revient en action contre l’ancien champion des poids coq Shooto Shoko Sato (34-16-3), qui monte un cinq- lutte, cinq victoires consécutives et n’a perdu qu’une seule fois depuis 2015.

Les résultats en direct de «ONE Championship 107: Fire & Fury» incluent:

CARTE PRINCIPALE (B / R en direct, 7 h 30 HE)

Le champion Joshua Pacio contre Alex Silva – pour le titre de paille

Pieter Buist contre Eduard Folayang

Danny Kingad contre Xie Wei

Kwon Won Il contre Shoko Sato

CARTE PRÉLIMINAIRE (5 h HE)

Ivanildo Delfino contre Tatsumitsu Wada

Lito Adiwang contre Pongsiri Mitsatit

Gina Iniong contre Asha Roka

Jenny Huang vs. Jomary Torres a décidé de ne pas disputer (grève accidentelle de l’aine) – Tour 1

