Résultats en direct de King of the Jungle

Le coronavirus a peut-être forcé le report et l’annulation d’une foule d’événements sportifs à travers l’Asie ces dernières semaines, mais ONE Championship poursuit son calendrier de 50 événements 2020, sans se laisser décourager.

La promotion asiatique revient dans son siège administratif de Singapour pour «King of the Jungle», pour un événement inhabituel à huis clos au Singapore Indoor Stadium, avec une carte de combat surmontée de kickboxing et de combats de titre de muay thaï. Mais ici, au MMA Junkie, nous nous concentrerons sur les affrontements MMA, l’un des meilleurs de Singapour cherchant à briller sur son sol.

Le concurrent singapourien des poids légers, Amir Khan, revient en action contre le prospect japonais Kimihiro Eto qui cherche à revenir dans la course au titre, tandis que l’icône de MMA asiatique de 44 ans, Yoshihiro Akiyama, tentera d’obtenir sa première victoire en tant qu’athlète du championnat ONE – et sa première victoire en cinq ans et demi – quand il affronte le Egyptien Sherif Mohamed.

La judoka japonaise Ayaka Miura pourrait se propulser directement dans l’image du titre de poids de paille avec la victoire sur l’ancien challenger du titre Tiffany Teo tandis que, dans le combat préliminaire en vedette, la candidate de longue date aux poids atomiques Mei Yamaguchi espérera obtenir une bataille de trilogie avec la vieille adversaire Angela Lee avec une décision décisive gagnez Denise Zamboanga.

Aux États-Unis, les fans peuvent diffuser la «carte principale» préliminaire en direct via le lecteur vidéo ci-dessus à partir de 4 h 30 HE, la carte principale étant diffusée en continu sur B / R Live à partir de 7 h 30 HE.

Les fans d’autres pays peuvent diffuser l’événement dans son intégralité via YouTube ici.

Les résultats MMA en direct de “ONE Championship 109: King of the Jungle” incluent:

Kimihiro Eto contre Amir Khan

Yoshihiro Akiyama contre Sherif Mohamed

Ayaka Miura contre Tiffany Teo

CARTE PRELIMINAIRE

Mei Yamaguchi contre Denice Zamboanga

Mark Abelardo contre Troy Worthen

Honorio Banario contre Shannon Wiratchai

Wu Chiao Chen contre Ritu Phogat

Myung Ho Bae contre Murad Ramazanov

Jeff Chan contre Radeem Rahman

