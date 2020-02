Résultats en direct de Rizin FF 21

La Hamamatsu Arena de Shizuoka, au Japon, accueille le dernier événement de l’organisation japonaise Rizin FF, avec une carte de combat mettant en vedette une foule des étoiles montantes de la promotion, ainsi qu’un match d’exhibition de jiu-jitsu contrairement à tout ce que vous avez vu auparavant.

Rizin FF 21 met en vedette le concurrent japonais Mikuru Asakura (12-1), qui affronte le Mexicain Daniel Salas (16-6-1) dans un affrontement de 150 livres lors de l’événement principal, tandis que le poids coq américain Victor Henry (19-4) cherche à étendre son impressionnante séquence de victoires à sept avec la victoire sur le vétéran japonais Masanori Kanehara (27-13-5).

Il y a aussi une action des poids lourds en haut de la carte, avec Roque Martinez de Guam (14-5-2) aligné contre le judoka japonais imposant Hideki Sekine (7-3).

En action non MMA, l’événement mettra également en vedette un concours d’exposition de jiu-jitsu unique alors que le Brésilien Roberto Satoshi Souza se rend en solo pour affronter une équipe de cinq personnes, avec la légende du BJJ japonais Yuki Nakai, l’ambassadeur du BJJ japonais Edison Kagohara, Para-BJJ le pratiquant Koji Shigemitsu, le comédien Hiroshi Shinagawa et le médaillé d’or des enfants de l’ADCC Yua Kimura dans un match éliminatoire un contre cinq.

Les résultats complets du MMA en direct de Rizin FF 21 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Mikuru Asakura contre Daniel Salas

Victor Henry contre Masanori Kanehara

Roque Martinez contre Hideki Sekine

Falco Neto contre Marcos Souza

CARTE PRELIMINAIRE

Kintaro bat. Kenji Kato via soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 4:21

Naoki Inoue bat. Trent Girdham via décision unanime

Vugar Karamov bat. Kyle Aguon via décision unanime

