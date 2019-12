Résultats en direct et officiels du Bellator 236 (20 h 30 HE)

Le Bellator 236 a lieu samedi et vous pouvez vous joindre à nous pour un flux vidéo en direct et les résultats officiels à partir de 20h30. HE (17 h 30, heure du Pacifique).

L'événement a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l'événement principal, la championne des poids mouches Ilima-Lei Macfarlane (10-0 MMA, 9-0 BMMA), qui se bat devant ses fans à domicile contre la challenger Kate Jackson (11-3-1 MMA, 3-1 BMMA). Dans la co-fonctionnalité, Derek Campos (20-9 MMA, 9-7 BMMA) affronte A.J. McKee (15-0 MMA, 15-0 BMMA) dans un combat de quart de finale dans le Grand Prix poids plume en cours.

Les résultats officiels du Bellator 236 incluent:

CARTE PRINCIPALE (DAZN 22 h HE)

La championne Ilima-Lei Macfarlane contre Kate Jackson – pour le titre féminin du poids mouche

Derek Campos contre A.J. McKee – quart de finale du tournoi poids plume

Jason Jackson contre Kiichi Kunimoto

Bruna Ellen contre Juliana Velasquez

Cheyden Leialoha contre Raufeon Stots

Nainoa Dung contre Zach Zane

CARTE PRÉLIMINAIRE (MMA Junkie, 20 h 30 HE)

Keoni Diggs contre Scotty Hao

Spencer Higa contre Kai Kamaka III

Dustin Barca contre Brandon Pieper

Kealii Kanekoa contre Ben Wilhelm

Kaylan Gorospe contre Swayne Lunasco

Chas Dunhour contre Nate Yoshimura

