Résultats en direct et officiels du Bellator 238 (19 h 30 HE)

INGLEWOOD, Californie – Le Bellator 238 a lieu samedi et vous pouvez nous rejoindre pour un flux vidéo en direct et les résultats officiels à partir de 19h30. HE (16 h 30, heure du Pacifique).

L’événement a lieu au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l’événement principal, la championne poids plume des femmes Julia Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) affronte la challenger et ancienne championne de l’UFC, Invicta et Strikeforce Cris Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA). Dans le co-long métrage, Adam Borics (14-0 MMA, 5-0 BMMA) rencontre Darrion Caldwell (13-3 MMA, 10-2 BMMA) dans un combat de quart de finale dans le Grand Prix poids plume en cours.

Les résultats officiels du Bellator 238 incluent:

CARTE PRINCIPALE (DAZN, 22 h HE)

Champ Julia Budd contre Cris Cyborg – pour le titre féminin poids plume

Adam Borics contre Darrion Caldwell – quart de finale du tournoi poids plume

Juan Archuleta contre Henry Corrales

Alfred Khashakyan contre Sergio Pettis

Raymond Daniels contre Jason King

Emilee King contre Ava Knight

CARTE PRÉLIMINAIRE (MMA Junkie, 19 h 30 HE)

Aaron Pico contre Daniel Carey

AJ Agazarm contre Adel Altamimi

Mario Navarro contre Jay Jay Wilson

Miguel Jacob contre David Pacheco

Chris Avila contre Anthony Taylor

Curtis Millender contre Moses Murrietta

Brandon Bender contre Joshua Jones

Dominic Clark contre Ricardo Seixas Filho

Tony Bartovich contre Jarrett Connor

.