Résultats en direct et officiels du Bellator 239 (18 h 15 HE)

Le Bellator 239 a lieu vendredi et vous pouvez vous joindre à nous pour un flux vidéo en direct et les résultats officiels à partir de 18 h 15. HE (15 h 15, heure du Pacifique).

L’événement a lieu au WinStar World Casino & Resort à Thackerville, Okla. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Dans l’événement principal, Ed Ruth (8-1 MMA, 8-1 BMMA) affronte Yaroslav Amosov (22-0 MMA, 3-0 BMMA) dans une bagarre entre prétendants poids mi-moyens. Dans la co-fonctionnalité, Brandon Girtz (16-8 MMA, 8-6 BMMA) rencontre Myles Jury (18-5 MMA, 0-1 BMMA) au poids léger.

Les résultats officiels du Bellator 239 incluent:

CARTE PRINCIPALE (Paramount, DAZN, 21 h HE)

Ed Ruth contre Yaroslav Amosov

Brandon Girtz contre le jury de Myles

Tyrell Fortune contre Timothy Johnson

Javy Ayala contre Valentin Moldavsky

CARTE PRÉLIMINAIRE MMA Junkie, 18 h 15 ET)

Davion Franklin contre J.W. Kiser

Chris Gonzalez contre Aaron McKenzie

Adil Benjilany contre Kevin Croom

Cris Lencioni contre Salim Mukhidinov

Kyle Crutchmer contre Scott Futrell

Grant Neal contre Claude Wilcox

Josh Hill contre Vinicius Zani

Gaston Bolanos contre Solo Hatley Jr.

Denise Kielholtz contre Kristina Williams

Teejay Britton contre Gabriel Varga

Shawn Bunch contre Keith Lee

Christian Edwards contre Marco Hutch

.