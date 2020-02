Résultats en direct et officiels du Bellator Dublin (11 h 30 HE)

Bellator 240 et Bellator Europe 7 auront lieu samedi, et vous pouvez nous rejoindre pour un flux vidéo en direct et les résultats officiels à partir de 11h30 HE (8h30 HE).

L’événement a lieu au 3Arena à Dublin. La carte Bellator Europe 7 est diffusée sur MMA Junkie. La partie Bellator 240 est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN via un retard de bande.

Dans le tournoi principal de Bellator Europe 7, Leah McCourt (3-1 MMA, 2-0 BMMA) affronte Judith Ruis (6-4 MMA, 0-0 BMMA) dans un combat de poids plume féminin. Sur la portion Bellator 240 de la carte, l’ancien champion poids léger Brent Primus (9-1 MMA, 7-1 BMMA) rencontre Chris Bungard (15-5 MMA, 2-1 BMMA).

Les résultats officiels du Bellator Dublin incluent:

CARTE PRINCIPALE BELLATOR EUROPE 7 (MMA Junkie, 17 h HE)

Leah McCourt contre Judith Ruis

Kyle Kurtz contre Charlie Ward

Aaron Chalmers contre Austin Clem

CARTE PRÉLIMINAIRE BELLATOR EUROPE 7 (MMA Junkie, 11 h 30 HE)

Ilias Bulaid contre Diego Freitas

Richard Kiely contre George Hardwick

Paul Redmond contre Georgi Karakhanyan

Daniel Crawford contre Philip Mulpeter

Constantin Blanita contre Asael Adjoudj

Alberth Dias contre Richie Smullen

Will Fleury contre Justin Moore

Chris Duncan contre Ryan Roddy

Dylan Logan contre Callum Murrie

Ezzoubair Bouarsa contre Blaine O’Driscoll

Ciaran Clarke contre Jamie Faulding

Danni Neilan contre Chiara Penco

BELLATOR 240 (Paramount, DAZN, 22 h HE via retard de bande)

Brent Primus contre Chris Bungard

Kiefer Crosbie contre Iamik Furtado

Elina Kallionidou contre Bec Rawlings

Ricky Bandejas contre Frans Mlambo

Oliver Enkamp contre Lewis Long

.