Résultats par match et en direct de l’UFC 247 (18 h 15 HE)

HOUSTON – MMA Junkie est sur les lieux et rapporte en direct de l’événement UFC 247 de samedi, et vous pouvez vous joindre à nous pour les matchs en direct et les résultats officiels à partir de 18 h 15. HE (15 h 15, heure du Pacifique).

L’événement a lieu au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, le champion des poids lourds légers Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) met son titre en jeu contre le challenger invaincu Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC). Dans le co-événement principal, la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) est une énorme favorite de 16-1 contre Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

Suivez nos mises à jour et résultats officiels, tour par tour, à partir de 18 h 15 environ. HE pour les préliminaires UFC Fight Pass / ESPN +, 20 h HE pour les préliminaires sur ESPN, et 22 heures. ET pour la carte principale sur le pay-per-view.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC 247. Vous pouvez également obtenir une couverture en coulisses et d’autres notes d’événement des journalistes sur place John Morgan (@MMAjunkieJohn) et Mike Bohn (@mikebohnmma) sur Twitter.

Profitez des combats, tout le monde.

Records: Austin Lingo (7-0 MMA, 0-0 UFC), Youssef Zalal (7-2 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: UFC Fight Pass

Records: Andre Ewell (15-6 MMA, 2-2 UFC), Jonathan Martinez (11-2 MMA, 2-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: UFC Fight Pass

Records: Journey Newson (9-2 MMA, 0-1 UFC), Domingo Pilarte (8-2 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: UFC Fight Pass

Records: Mario Bautista (7-1 MMA, 1-1 UFC), Miles Johns (10-0 MMA, 1-0 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN

Records: Alex Morono (17-5 MMA, 6-2 UFC), Khaos Williams (9-1 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids welter

Diffuser: ESPN

Records: Andrea Lee (11-3 MMA, 3-1 UFC), Lauren Murphy (11-4 MMA, 3-3 UFC)

Division: Poids mouche des femmes

Classements: Lee n ° 12, Murphy mention honorable

Diffuser: ESPN

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN

Records: Ilir Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC), Derrick Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC)

Division: Heavyweight

Classements: Lewis n ° 6; Latifi No. 13 poids léger léger

Diffuser: Payer par vue

Records: Mirsad Bektic (13-2 MMA, 6-2 UFC), Dan Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC)

Division: Poids plume

Classements: Bektic n ° 13

Diffuser: Payer par vue

Records: Juan Adams (5-2 MMA, 1-2 UFC), Justin Tafa (3-1 MMA, 0-1 UFC)

Division: Heavyweight

Diffuser: Payer par vue

Records: Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC), Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC)

Division: Poids mouche des femmes

Classements: Shevchenko n ° 1, n ° 2 livre pour livre; Chookagian n ° 4, mention honorable livre pour livre

Diffuser: Payer par vue

Records: Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC), Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Jones n ° 1, n ° 2 livre pour livre; Reyes n ° 4

Diffuser: Payer par vue

