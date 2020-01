Résultats UFC 246: Carlos Diego Ferreira soumet Anthony Pettis (Vidéo)

Un combat clé léger mettant en vedette l’ancien champion de la division Anthony Pettis affrontant le concurrent de division Carlos Carlos Ferreira a eu lieu sur la carte principale de l’événement UFC 246 de ce soir.

Pettis (22-9 MMA) reviendra dans la division des promotions de poids léger après un relais de 1-1 chez les poids mi-moyens. Au cours de cette séquence, ‘Showtime’ a remporté une victoire par élimination directe contre Stephen Thompson, puis a subi un revers de décision face à Nate Diaz.

Pendant ce temps, Carlos Diego Ferreira (16-2 MMA) entrera dans l’UFC 246 sur une séquence de cinq victoires consécutives, sa dernière étant une victoire par décision unanime sur Mairbek Taisumov à l’UFC 242.

Le premier tour commence et les deux hommes sont heureux de se lever et d’échanger dès le départ. Ferreira avec un bon coup de corps. Pettis répond avec une belle combinaison. Carlos applique la pression en ce moment. Pettis tourne en rond vers sa gauche. Bon coup de pied de corps de Ferreira. Il saute avec un droit puis tire pour un démontage. Il va prendre le dos d’Anthony et réussit. Pettis cherche à se démener mais Ferreira le fait enfermer. Pettis se bouscule et se remet sur pied. Il cherche un coup de pied haut mais il est bloqué. Ferreira intervient pour un démontage. Anthony Pettis fait un bon travail de défense. Il se libère et atterrit une main droite. Ferreira pénètre à l’intérieur et marque un autre retrait. Il passe immédiatement au contrôle latéral. Pettis est capable de tourner et de le jeter. Carlos avec quelques coups de poing pour terminer le premier tour.

La deuxième manche commence et Ferreira avance rapidement. Pettis avec un coup de pied au corps. Carlos attrape la jambe et cherche un démontage. Il l’obtient et se déplace immédiatement dans le dos de Pettis. Il verrouille les deux crochets et commence à travailler pour un étrangleur arrière nu. Il l’enferme et c’est fini!

Résultat officiel de l’UFC 246: Carlos Diego Ferreira bat. Anthony Pettis par soumission au tour 1

