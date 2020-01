Résultats UFC 246: Conor McGregor efface Cowboy Cerrone, devrait être donné à Jorge Masvidal

Conor McGregor a sauté dans l’événement principal UFC 246 pay-per-view (PPV) et a détruit sommairement Donald Cerrone en moins d’une minute. Vous pouvez affirmer que «Cowboy» n’a plus de menton après être entré dans la tête d’affiche welterweight de la nuit dernière à la suite de pertes consécutives par KO, et que «Notorious» n’a pas vraiment été testé dans les zones où il est manifestement faible, mais aucun ça compte vraiment.

Lorsque vous êtes présenté comme la plus grande star du MMA et peut-être de tous les sports de combat, la seule chose qui compte est de présenter un spectacle de la manière la plus spectaculaire possible tout en générant le plus de globes oculaires (et de revenus) dans le processus. McGregor a livré sur tous les fronts et lorsque vous dirigez le spectacle – comme Frankie Edgar le disait – vous pouvez faire ce que vous voulez.

Comme concourir pour le titre des poids légers, bien qu’il ait été terminé par Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 fin 2018. En fait, l’Irlandais puissant n’a pas gagné un combat à 155 livres depuis avoir planifié Eddie Alvarez à l’UFC 205 il y a plus de quatre ans. Travailler en sa faveur est le précédent déjà établi par la promotion dans les récents combats pour le titre, comme Israel Adesanya contre Yoel Romero. Oui, le même Romero qui vient de subir des pertes consécutives.

«Est-ce que cela a du sens pour moi d’une manière ou d’une autre pour mon entreprise? Non », a déclaré le président de l’UFC Dana White à MMA Fighting. «Yoel Romero est-il le type le plus facile à gérer au monde? Et la liste s’allonge encore et encore mais qui s’en fout. C’est incroyable. J’en suis.”

McGregor détient quatre des cinq meilleurs records du PPV, battant la barre des deux millions avec son combat contre Nurmagomedov. Son combat contre Cerrone rendra probablement quelque chose de comparable, c’est pourquoi UFC, détenu par une agence de talents (juste au cas où vous auriez oublié cette petite pépite), lui donnera le combat qu’il veut. Même s’il ne le mérite pas, parce que l’UFC gère une entreprise et que l’introduction en bourse a besoin de toute l’aide possible.

Désolé, Nate.

Après avoir démantelé Cerrone, “Notorious” a parlé de sa performance de poids welter avec le commentateur de couleurs UFC, Joe Rogan, et a suggéré qu’il pourrait rester dans la catégorie de poids de 170 livres. Il ne fait aucun doute que White and Co. vont faire tout leur possible pour faire entrer McGregor dans la cage avec Jorge Masvidal, la «Baddest Mother Fucker» du jeu (il a même la ceinture pour le prouver).

Masvidal est au sommet d’une très courte liste de prétendants au titre poids welter, mais a déjà déclaré publiquement qu’il n’était pas intéressé à battre Kamaru Usman pour le titre de la division parce que “Gamebred” a 35 ans et veut un morceau de cette tarte irlandaise. Après tout, préférez-vous être le meilleur combattant de la division ou le plus riche?

Et une victoire pour McGregor lui donnerait probablement l’occasion de se battre pour un titre de troisième division, ce dont il parle depuis plus de quatre ans.

Là encore, si Tony Ferguson dérange Nurmagomedov quand ils partent en guerre plus tard cette année à Brooklyn, je serais à bord pour McGregor contre “El Cucuy”. Je pense que la plus grande question en ce moment est de savoir qui McGregor se présentera. La plupart de ses discours trash «notoires» et ses pitreries d’avant-combat étaient absents de la préparation à l’UFC 246 et il est trop tôt pour déterminer si cela était par respect pour Cerrone ou le sous-produit de perdre contre «The Eagle» et d’entrer dans graves problèmes juridiques.

Quoi qu’il en soit, le «roi» est revenu sur son trône … et il a une cible sur le dos.

