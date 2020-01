Résultats UFC 246: Holly Holm bat Raquel Pennington (Highlights)

Un affrontement des poids coq féminin clé entre l’ancien détenteur du titre Holly Holm et l’éternelle candidate Raquel Pennington co-titré l’événement UFC 246 de ce soir à Las Vegas.

Le combat a servi de revanche lorsque Holm et Pennington se sont rencontrés à l’origine à l’UFC 184, ‘The Preachers Daughter’ étant victorieuse par décision partagée.

L’ancienne reine des poids coqs, Holm (12-5 MMA), a participé au concours de ce soir dans le but de rebondir, après avoir subi une perte de TKO contre Amanda Nunes dans son dernier effort à l’UFC 239.

Avant le revers, Holly Holm venait de remporter une décision unanime contre Megan Anderson.

Pendant ce temps, Raquel Pennington (10-7 MMA) vient de remporter une victoire à décision partagée sur Irene Aldana lors de sa dernière apparition dans l’Octogone en juillet dernier.

‘Rocky’ est allé 1-1 après avoir subi une perte de TKO face à Amanda Nunes dans sa candidature pour le titre des poids coq de promotion à l’UFC 224.

Le premier tour commence et les deux femmes se rencontrent au centre de l’Octogone. Il y a un peu de sensation hors du processus pour commencer le combat. Raquel avance avec un jab. Holly lance un coup de pied latéral. Elle tourne à sa droite et se penche sous un coup de poing. Pennington s’avance mais mange un coup de pied latéral sur la jambe avant. Les combattants décrochent et Holm pousse Pennington contre la cage. Holly Holm avec de bons uppercuts. Bon travail de corps à corps par les deux femmes. Genoux à l’abdomen de Holm. Raquel change de position et plonge pour un démontage. Elle ne peut pas l’obtenir et le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Le deuxième tour commence et les combattants échangent des coups de feu dans la poche. Holm force Raquel contre la cage et frappe un coup de poing. Elle cherche à marquer un voyage de judo mais Raquel Pennington nie la tentative et change de position. Holly Holm lui tend le dos contre la clôture. Gros genoux de Raquel maintenant. Holm se libère du corps à corps et tire un coup franc. Holm force à nouveau le corps à corps et repousse Pennington contre la cage. Bons plans maintenant de Holm. Gros genoux en retour de «Rocky». La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

La troisième manche commence et Pennington s’avance et pose un genou au corps. Elle continue d’appuyer sur l’action au début du troisième tour. Holm avec un joli jab. ‘Rocky’ se lance avec un crochet qui se connecte partiellement. Les combattants décrochent et Holm repousse Pennington contre la cage. Ils cassent et Holly Holm décoche un coup de pied de côté. Elle tape son jab et tourne à gauche. Un autre bon coup de pied de côté de Holm. Raquel bondit mais mange un contre-crochet pour ses efforts. «Rocky» avec une gauche. Elle atterrit à droite puis tire pour un démontage et l’obtient. Holly se remet sur pied et force le corps à corps. Elle pousse Raquel contre la cage et atterrit quelques coups courts. Il reste une minute au troisième et dernier tour. Genoux de Holm à la cuisse de Pennington. L’arbitre intervient et les rompt. «Rocky» se lance avec une rafale. Holm l’attrape et la pousse vers la clôture. Raquel se libère et atterrit à gauche.

Résultat officiel de l’UFC 246: Holly Holm bat. Raquel Pennington par décision unanime

Qui aimeriez-vous voir Holly Holm se battre ensuite après sa victoire par décision sur Raquel Pennington lors de l’événement UFC 246 de ce soir? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18 janvier 2020

