Résultats UFC 247: Derrick Lewis bat Ilir Latifi (Highlights)

Un combat des poids lourds avec l’ancien challenger du titre Derrick Lewis affrontant Ilir Latifi a lieu sur la carte principale de l’événement UFC 247 de ce soir.

Lewis (22-7 MMA) a été vu pour la dernière fois en action lors de l’événement UFC 244 de novembre, où il a remporté une victoire par décision partagée sur Blagoy Ivanov. ‘The Black Beast’ est allé 3-3 au cours de ses six dernières apparitions dans l’Octogone, qui incluent des victoires sur Alexander Volkov et Francis Ngannou.

Pendant ce temps, Ilir Latifi (14-7 MMA) fera ses débuts en poids lourds lors de l’événement de ce soir à Houston, ceci après 7-5 courses dans la division des poids lourds légers. Dans son effort le plus récent lors de l’événement UFC en août en Uruguay, Latifi a subi une défaite par élimination directe au deuxième tour contre Volkan Oezdemir.

Le premier tour commence et Derrick Lewis sort rapidement. Latifi tourne le long de l’extérieur de la cage. Lewis se précipite avec la main droite, mais Latifi se baisse et l’attrape. La paire se bloque contre la cage. Latifi se libère et atterrit une combinaison. Derrick Lewis prend le centre de l’Octogone. Latifi tire un coup de poing et force le corps à corps. Il pousse Lewis contre la cage. Il cherche un démontage à double jambe. Il passe à une seule jambe mais Lewis se défend. Des coups de feu sur le corps atterrissent pour les deux hommes. Latifi continue de tenir “The Black Beast” contre la cage. L’arbitre regarde bien. Il intervient et sépare les combattants. Lewis avec un gros coup de tête qui se connecte partiellement. Un autre coup de tête et Lewis grouille de coups. Ilir Latifi riposte et repousse ensuite Lewis contre la cage. Il reste moins d’une minute et Latifi est de retour à la recherche d’un démontage. Lewis défend puis se libère. Cela ne dure pas longtemps lorsque Latifi se précipite et force le corps à corps contre la clôture. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Lewis avec le genou volant! 😳 @ TheBeast_UFC n’est PAS le gars avec qui vous voulez jouer! # UFC247 pic.twitter.com/taRPVQv4jk

– UFC (@ufc) 9 février 2020

Le deuxième tour commence et Derrick Lewis tire un coup franc qui est bloqué. Il saute avec la main droite mais Latifi est prompt à contourner la clôture. Latifi atterrit sur un coup de pied bas. Lewis répond avec un coup de pied au corps. Latifi intervient et presse Derrick contre la cage. Il commence à travailler pour un démontage d’une jambe. Lewis fait un bon travail de défense. Ilir Latifi tire des genoux sur les cuisses de son adversaire. Lewis change de position et cherche un genou haut mais manque. Latifi utilise cette frappe manquée pour marquer un retrait et passe immédiatement à la moitié de la garde. Il a un peu plus de deux minutes pour travailler. Pas beaucoup d’action mais Latifi tire des coups sur le corps. Lewis continue de s’accrocher. Latifi avec une grosse main droite. Il reste une minute au deuxième tour. L’arbitre intervient et résiste au combat. Lewis s’avance immédiatement avec un coup de poing puis un coup de tête. Latifi intervient et est capable de marquer un autre retrait. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

Lewis pourchassant cette fin jusqu’au bout à Houston! 👊 # UFC247 pic.twitter.com/n98FF0VmyN

– UFC (@ufc) 9 février 2020

Le troisième et dernier tour de ce combat pour la carte principale de l’UFC 247 commence et les deux hommes lancent de gros droits indirects pour commencer. Lewis continue de faire pression sur l’action. Cependant, cela permet à Latifi de le saisir et de forcer le corps à corps. Il presse Derrick Lewis contre la cage, puis se laisse tomber et marque un double retrait de jambe. Ilir passe à la moitié de la garde et commence à atterrir et à pilonner. Bonnes mains droites de Latifi. Il travaille le corps de Lewis. Il reste trois minutes. Plus de photos de Latifi. Enfin Lewis se libère et se relève. Il grouille immédiatement Ilir Latifi de coups de poing. De gros plans ont atterri. Latifi saisit Lewis et le soutient contre la cage. Il reste une minute. Un autre retrait de Latifi mais Lewis est de retour. Il balance du cuir épais mais rien ne se nettoie. Lewis avec un grand droit puis un autre. Latifi est en difficulté. Il force le corps à corps et les sons de klaxon pour terminer le troisième tour.

Résultat officiel de l’UFC 247: Derrick Lewis bat. Ilir Latifi par décision unanime (29-28 x3)

Qui aimeriez-vous voir Derrick Lewis se battre après sa victoire sur Ilir Latifi lors de l’événement UFC 247 de ce soir à Houston? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 8 février 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!