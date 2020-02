Résultats UFC 247: Derrick Lewis survole Ilir Latifi et remporte la décision unanime

Après avoir subi des pertes consécutives à Light Heavyweight, Ilir Latifi a pris la décision audacieuse d’entrer dans la division des poids lourds … même si “Sledgehammer” se situe à seulement 5’10. “Et les cuivres de l’UFC ont choisi de le jeter directement dans les profondeurs fin, le réservant en face de l’ancien prétendant au titre, Derrick Lewis, à l’UFC 247, qui a eu lieu ce soir (samedi 8 février 2020) au Toyota Center de Houston, au Texas.

Daniel Cormier il n’est pas … du moins pas ce soir. Mais, Latifi a mené une lutte très solide contre le combattant poids lourd numéro 6 au monde, perdant finalement une décision unanime.

Latifi est sorti un peu prudent, tandis que Lewis l’a entouré, cherchant à libérer quelque chose de solide. Il a raté, mais son élan a conduit à un corps à corps le long de la cage. A la pause, Lewis le coupa tandis que Latifi lui faisait signe que c’était peut-être un coup. L’action s’est poursuivie malgré tout, avec Lewis bondissant avec un genou volant. Latifi l’a bien défendu et les deux étaient de retour dans le corps à corps. Il a essayé de soulever la jambe de Lewis et de le jeter sur le tapis, mais «Black Beast» est resté debout. Lewis a décroché un joli coup de pied haut lors d’un redémarrage, puis un autre sur le corps, mais Latifi semblait juste les balayer … d’une manière ou d’une autre. Lewis a tenté un autre genou volant à la fin du premier tour.

Lewis a ouvert la deuxième strophe avec un coup de pied aigu, tandis que Latifi a contré avec un coup de pied bas qui a semblé irriter le Texan. Bien sûr, Latifi y est retourné dans le prochain échange. Lewis a tenté un autre genou volant, mais Latifi s’est esquivé et la paire s’est retrouvée coincée le long de la cage. Après quelques jockeying pour la position, Latifi a finalement pu obtenir un retrait de verrouillage du corps. Mais, il n’a pas pu faire grand-chose alors qu’il était au sommet en demi-garde, l’arbitre lui disant même de s’occuper et finalement de les relever. Lewis a lancé un autre coup de pied haut lors du redémarrage et a tiré un tir droit au milieu, mais Latifi s’est esquivé, s’est écarté et l’a jeté sur la toile juste à la fin de la manche.

Lewis a ouvert le troisième et dernier cadre avec un foin en boucle qui a raté sa marque. Il se précipita avec un autre genou volant, mais se retrouva une fois de plus dans les bras de Latifi, qui le jeta de nouveau sur le tapis. Latifi lui a donné des coups de corps de la moitié de la garde, mais rien de significatif. Lewis a fini par se remettre sur ses pieds et il était en colère, venant après Latifi avec un but. Latifi, cependant, l’a refermé et l’a poussé contre la clôture. Après un retour rapide sur la toile, Lewis a commencé à s’ouvrir avec d’énormes plans. Latifi – vérifiant l’horloge – a en quelque sorte été capable de traverser la tempête assez longtemps pour voir les cartes de pointage des juges.

Latifi a mangé d’énormes coups de feu sur le tronçon – il est dur comme des ongles. Il a mené un combat super intelligent, mais à la fin, ce n’était pas suffisant pour renverser «Black Beast».

N’oubliez pas que MMAmania.com offre une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble UFC 247 carte de combat ICI! Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.