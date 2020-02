Résultats UFC 247: Jon Jones bat Dominick Reyes (Highlights)

Image: @ufc sur Instagram

Un combat pour le titre des poids lourds légers fera la une des événements de l’UFC 247 ce soir alors que le champion en titre Jon Jones affrontera le concurrent invaincu Dominick Reyes.

Jones (25-1 MMA) sera de retour dans l’Octogone pour la première fois depuis l’événement UFC 239 de juillet à Las Vegas, où il a inscrit une victoire par décision partagée sur Thiago Santos.

“Bones” a récupéré le titre convoité de l’UFC des poids lourds légers lors de l’UFC 232 en décembre 2018, battant Alexander Gustafsson par un KO de troisième ronde.

Image: UFC sur Instagram

Jon Jones tentera désormais de défendre son titre contre le concurrent le plus en vue de la division, Dominick Reyes (12-0 MMA).

“The Devastator” a remporté une victoire par élimination directe au premier tour contre l’ancien détenteur du titre des poids moyens Chris Weidman dans son effort le plus récent. Reyes détient également des victoires sur Volkan Oezdemir, Ovince Saint Preux et Jared Cannonier pendant son temps avec la promotion

La première manche de l’événement principal de l’UFC 247 commence et Dominick Reyes sort avec une grosse main gauche après avoir simulé le toucher du gant. Après un bref accrochage, les combattants se brisent et Reyes lance une combinaison. Reyes avec un bon coup de pied bas puis un autre. Il tente de monter haut mais échoue. Jon Jones répond par une paire de low kicks. Reyes décroche une belle combinaison qui force Jones à revenir. La main gauche dure laisse tomber Jones. “Bones” est de retour, mais Reyes est partout sur lui. Jones se retire vers la clôture tandis que Reyes se décharge sur le corps. Coup de pied dur de Reyes et une main gauche. Jones va au corps lui-même. Reyes répond et tire un coup de pied. «Bones» semble perplexe là-dedans. Reyes avec un autre coup de pied bas. Jones fait pression. Il manque avec un coup de pied avant mais atterrit un coup de pied haut claquant derrière. Un autre coup de pied haut atterrit pour Jones avant que le klaxon ne se termine au premier tour.

ROCKED! 😱 @ DomReyes met le champion au début de la R1! # UFC247 pic.twitter.com/rYykH9nPQb

– UFC (@ufc) 9 février 2020

La deuxième manche de l’événement principal de l’UFC 247 commence et Jon Jones semble se présenter tôt. Dominick Reyes décroche un coup sec. Il out-boxe ‘Bones’ en ce moment. Un coup franc de Reyes bute sur Jones. Le champion continue de faire pression mais mange un crochet gauche pour ses efforts. Un coup de pied de corps se connecte pour Jones, mais Reyes le fourmille de coups de poing. Coup de pied du corps de Reyes, puis un coup de pied bas. Jon Jones lance des coups de pied latéraux à la cuisse. Reyes lance un coup de pied bas et Jones atterrit le compteur du crochet gauche. Laissé au corps de Reyes suivi d’un uppercut. Jones avec un joli crochet gauche. Reyes jette un crochet au corps. Jones continue de le faire descendre et obtient un coup de pied avant. Reyes tourne à gauche. Une main droite atterrit pour Jones. Reyes frappe le corps. Jab dur de Jon Jones. Un coup de pied du corps de Reyes. Jones fait un pas latéral et atterrit une belle combinaison. Reyes riposte avec un jab. Jones avec un coup de pied bas puis un autre. Un bon uppercut débarque pour Reyes. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

Toujours souriant.

🏆 @JonnyBones # UFC247 pic.twitter.com/8SyNFMkGa5

– UFC (@ufc) 9 février 2020

Le troisième tour commence et Jon Jones commence les choses par un coup de pied bas suivi d’un coup de pied avant au corps. Reyes avec un coup de tête. Joli uppercut et genou de Reyes. Jones poussant en avant avec un coup à la cuisse. Reyes déchire le corps mais Jones contre avec une main droite. Reyes manque juste un coup de tête à la sortie. Low donne un coup de pied de Reyes maintenant alors que Jones tente de forcer l’action. «Os» avec une main droite dure. Reyes décroche un uppercut. Jones avec un coup de pied haut qui atterrit. Il intervient et prend les hanches mais Reyes défend et pose un coude hors de la pause. Le crochet gauche atterrit pour Jones. Reyes riposte avec un coup de pied dur. Jones revient avec un coup puis un coup de pied sautant. Le klaxon sonne pour terminer le troisième tour.

La quatrième manche de l’événement principal de l’UFC 247 commence et Dominick Reyes décroche un coup de pied bas dur. Jones force le corps à corps et marque un retrait. Reyes est de retour, mais ‘Bones’ le remet à terre. Dominick se remet sur pied et la foule est stupéfaite. Reyes avec une belle gauche. Jones avec un coup de pied bas à l’intérieur. Il tire pour un démontage mais Reyes semble une fois de plus se défendre avec une relative facilité. Un coup de corps atterrit pour Reyes et Jones tire un autre coup de pied dur bas. Un autre coup de pied bas de Jones est répondu par un crochet droit de Dominick Reyes. Jon Jones avec un crochet gauche puis un au corps. Reyes tente de répondre mais Jones se connecte avec une combinaison corps-tête. Un autre droit en boucle atterrit pour Jones. Le klaxon sonne pour terminer le quatrième tour.

La cinquième et dernière manche de l’événement principal de l’UFC 247 commence et Reyes sort avec une main gauche dure et une autre. Jones presse, Reyes va au corps. Coup bas de Reyes. Jones plonge pour le double et il a celui-là. Reyes se remet sur pied. Bonnes combinaisons des deux hommes. Jon Jones avec un coup de pied bas puis un crochet gauche dur. Coup de pied au corps pour «Bones». Il gagne définitivement ce dernier tour. Reyes avec une combinaison. Jones continue d’avancer. Coup de pied au corps de Jones. Il décroche un coup de pied bas puis une gauche pour mettre fin au combat.

Résultat officiel de l’UFC 247: Jon Jones bat. Dominick Reyes par décision unanime

Qui aimeriez-vous voir Jon Jones se battre après sa victoire sur Dominick Reyes lors de l’événement UFC 247 de ce soir à Houston? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 8 février 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!