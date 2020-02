Résultats UFC 247: Katlyn Chookagian de Valentina Shevchenko TKO (Highlights)

Crédit d’image: UFC

Valentina Shevchenko place le titre de son poids mouche féminin contre Katlyn Chookagian dans la co-vedette de l’événement UFC 247 de ce soir.

Shevchenko (18-3 MMA) a fait un parfait 4-0 depuis qu’il est passé au poids mouche. Elle a remporté le titre des promotions 125 livres à l’UFC 231 avec une victoire unanime sur Joanna Jedrzejczyk et a depuis défendu son titre contre Jessica Eye (KO) et Liz Carmouche (décision).

Pendant ce temps, Katlyn Chookagian (13-2 MMA) a remporté une impressionnante victoire par décision unanime sur Jennifer Maia lors de son dernier effort à l’UFC 244. Les deux défaites de Katlyn à l’UFC se sont heurtées aux adversaires susmentionnés du titre des poids mouches à Jessica Eye et Liz Carmouche.

Le premier tour de l’événement co-principal de l’UFC 247 commence et Shevchenko tire un coup de pied bas. Chookagian tourne à sa gauche et lance un coup. Les deux dames avec de bons low kicks. Shevchenko décroche un bon coup de pied intérieur. Elle suit cela avec un coup de poing en rotation puis une main gauche. Un bon coup de pied au corps maintenant de Valentina. Encore un échange de low kicks des deux masselottes. Shevchenko tire une combinaison. Elle manque juste avec un coup de pied de point d’interrogation. Chookagian semble aller haut avec un coup de pied mais manque. Elle commence à appuyer sur l’action, mais Shevchenko utilise l’élan vers l’avant pour tirer et marquer un retrait facile. Valentina travaille en pleine garde. Elle pose un coude dur à la cloche qui sépare Chookagian.

Le champion tire son premier sang tôt! 🏆 @ BulletValentina # UFC247 pic.twitter.com/8f53gn3Tm8

– UFC (@ufc) 9 février 2020

La deuxième ronde de l’événement co-principal de l’UFC 247 commence et Chookagian tire deux coups de pied bas pour commencer. Shevchenko répond par un coup de pied dur. Un coup de pied en rotation de Valentina Shevchenko atterrit sur le corps de Chookagian. Katlyn essaie la sienne mais ne trouve pas la distance. Shevchenko avec un autre coup de pied dur bas. Elle décroche un coup de pied pour garder Chookagian à distance. Un autre coup de pied bas de Valentina atterrit. Elle lance un coup de pied de roue qui se connecte suivi d’un coup de hache. Chookagian répond avec un coup de pied au corps, mais Valentina attrape juste son membre et la jette sur la toile. Travaillant à partir de la moitié de la garde maintenant, le champion essaie de gagner du terrain. Chookagian cherche un triangle mais il n’est pas là. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

Cible acquise. 🎯 @ BulletValentina # UFC247 pic.twitter.com/srep1sqqMf

– UFC (@ufc) 9 février 2020

La troisième manche de l’événement co-principal de l’UFC 247 commence et Shevchenko commence le combat tôt. Elle commence à décharger le sol et la livre. L’arbitre en a assez vu et, heureusement, appelle à la fin du combat.

TOUJOURS DOMINANT. 🏆

🇰🇬 @BulletValentina défend le trône! # UFC247

Obtenez le E + PPV ➡️ https://t.co/AjIbEjcpmG # UFC247 pic.twitter.com/f0SiFOtZxn

– UFC (@ufc) 9 février 2020

Résultat officiel de l’UFC 247: Valentina Shevchenko bat. Katlyn Chookagian via TKO au tour 3

Qui aimeriez-vous voir Valentina Shevchenko se battre après sa victoire de TKO sur Katlyn Chookagian lors de l’événement de l’UFC 247 de ce soir à Houston? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

