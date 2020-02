Résultats UFC 247: Valentina Shevchenko crucifie Katlyn Chookagian et arrête un arbitre

Katlyn Chookagian, la plus grosse outsider de paris sur la carte de combat de l’UFC 247, a eu du pain sur la planche ce soir (samedi 8 février 2020), en affrontant la championne des poids mouches, Valentina Shevchenko, qui est largement considérée comme l’une des meilleures livres. combattants à la livre sur la planète – dans l’événement co-principal de pay-per-view (PPV).

Et, malheureusement pour elle, les bookmakers étaient sur la bonne voie, avec Shevchenko mettant en place une clinique frappante en route vers un KO technique de troisième ronde.

Shevchenko est sorti de son coin focalisé sur le laser, tandis que Chookagian s’agitait et tressait, ne donnant pas à “Bullet” une cible fixe. Shevchenko a ouvert avec un tip, puis a tiré avec une main gauche dure le long du brochet. Elle est allée faire un backfist en rotation, mais Chookagian arrivait avec une main gauche simultanée et elle l’a accidentellement bloquée. Shevchenko a marqué avec un coup de pied bas, puis a raté avec un coup de pied de point d’interrogation. Chookagian a tiré un coup de pied au corps, Shevchenko a attrapé sa jambe en l’air et l’a jetée sur la toile. Shevchenko a atterri en pleine garde alors que Chookagian a joué la défense de son dos. Shevchenko n’a pu décrocher qu’une seule frappe – un coude infernal qui a ouvert l’œil gauche de Chookagian – avant la fin du round.

Chookagian avait du sang coulant sur son visage et sur sa poitrine sortant pour la deuxième strophe. Shevchenko a décroché un coup dur sur le corps avec sa jambe gauche, puis a marqué à nouveau avec un coup de pied en rotation sur le ventre de Chookagian. Shevchenko a décroché une belle combinaison, mais Chookagian a réussi à bien les gérer. Shevchenko a recommencé à attaquer les jambes, créant une énorme trépointe sur la cuisse de Chookagian. Shevchenko commençait vraiment à s’échauffer, décrochant un coup de pied de roue dynamique – puis un coup de hache – qui a mis en place un démontage peu de temps après. Elle a commencé à travailler à partir du contrôle latéral, épinglant la tête de Chookagian sur la toile et boxant son oreille droite.

Chookagians a commencé le troisième tour avec un tipi, puis un genou solide jusqu’aux tripes, avant de sauter sur Shevchenko pour tirer la garde. Ce fut une terrible erreur car Shevchenko a immédiatement mis Chookagian en position de crucifix et a commencé à se rendre en ville, en lui tirant le front avec des coups durs et rapides comme des pistons qui pompent. L’arbitre était au sommet de l’action et a sauté pour l’arrêter au moment où il s’est rendu compte que Chookagian était coincée dans une position horrible et ne pouvait pas se défendre.

C’est maintenant cinq victoires consécutives pour Shevchenko, dont trois défenses pour le titre. Il ne reste plus grand-chose à prouver dans “Bullet” dans la division des 125 livres, avec un possible “super” combat contre le champion des poids de paille, Weili Zhang, qui ressemble de plus en plus à l’option la plus viable pour l’avenir.

Il n’y a tout simplement aucun autre combattant sur la liste actuelle des Flyweight qui peut tenir une bougie pour “Bullet” en ce moment.

N’oubliez pas que MMAmania.com offre une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC 247 ICI! Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.