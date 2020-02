Résultats UFC 247: Valentina Shevchenko démantèle Katlyn Chookagian dans la victoire dominante de TKO

Valentina Shevchenko a défendu son titre de poids mouche pour la troisième fois en déchiquetant absolument Katlyn Chookagian dans une performance déséquilibrée dans l’événement co-principal de l’UFC 247.

La reine régnante à 125 livres a frappé Chookagian aux pieds, puis l’a matraquée avec des coups de poing au sol jusqu’à ce que l’arbitre arrête heureusement le combat à 1h03 au troisième tour. Shevchenko est maintenant 5-0 dans la division tout en perdant seulement un tour au cours de ces combats alors qu’elle continue de terroriser les meilleurs combattants de poids mouche au monde.

«Chaque fois que je me prépare à en avoir plus. Bien sûr, si je m’entraîne dur, c’est toujours facile dans le combat », a déclaré Shevchenko avec le titre sur l’épaule après la victoire.

Comme un chirurgien, Shevchenko disséquait la défense de Chookagian dès le premier échange du combat. La championne en titre des poids mouches était tactique avec ses combinaisons, tirant deux et trois coups de poing d’affilée, puis terminant avec un mauvais coup de pied à la jambe de tête de Chookagian.

Alors que la candidate la mieux classée essayait de garder le combat à distance en utilisant sa longue portée, Shevchenko ne montrait aucune crainte de représailles lorsqu’elle plongeait à l’intérieur avec ses frappes.

Tard dans le premier tour, Shevchenko a obtenu un retrait et a fait de sérieux dégâts à Chookagian lorsqu’elle a lancé un coude tranchant qui a ouvert une méchante coupure sur le sourcil.

La punition s’est poursuivie au deuxième tour avec Shevchenko se connectant sur un coup de pied de roue tournante suivi d’un coup de hache qui a certainement amené Chookagian à se demander ce qu’elle pouvait faire pour contrer une infraction aussi puissante et créative.

Au début du troisième tour, Shevchenko a obtenu un retrait intérieur et s’est immédiatement déplacé en position de crucifix et c’était le début de la fin. Une fois que Shevchenko a eu le bras coincé, elle a commencé à pleuvoir des coups de poing en grappes et sans aucun signe d’une évasion venant de Chookagian, l’arbitre n’avait pas d’autre choix que d’arrêter le combat.

Avec cette victoire, Shevchenko est rapidement à court de compétition au sommet de la division des poids mouches, mais elle est prête à affronter tous les joueurs qui pourraient vouloir tenter la médaille d’or.

“Je pense qu’il y a beaucoup de très bonnes filles dans la division 125”, a déclaré Shevchenko. «Je dois encore les combattre. Je suis ouvert à tout., Je suis ouvert à tout combat à l’avenir. “