Résultats UFC 248: Israël Adesanya bat Yoel Romero (Highlights)

Image via @stylebender sur Instagram

L’événement de l’UFC 248 de ce soir est mis en évidence par un combat pour le titre des poids moyens avec Yoel Romero affrontant Israël Adesanya, le chef de file de la division en titre.

Romero (13-4 MMA) entrera en tête d’affiche de l’événement UFC 248 ce soir sur une séquence de deux défaites consécutives, après avoir subi des pertes de décision serrées contre Robert Whittaker et Paulo Costa respectivement. Malgré les revers récents, «Le soldat de Dieu» est toujours considéré comme le plus effrayant de la division des poids moyens et c’est exactement pourquoi Adesanya veut le combattre.

Israel Adesanya a capturé les promotions du championnat incontesté des poids moyens lors de l’événement UFC 243 d’octobre, battant l’ancien tenant du titre Robert Whittaker par le biais de TKO.

‘Stylebender’ affiche actuellement un dossier parfait de 18-0, dont sept victoires sous la bannière de l’UFC.

La première manche de l’événement principal de l’UFC 248 commence et Israel Adesanya sort rapidement. Yoel Romero avance lentement. Il agit très bizarrement pour commencer. Debout dans une position de boxe serrée. Il remue les pieds maintenant. Adesanya s’avance mais ne lance rien. Romero rebondit pour l’instant en attendant que «Stylebender» soit validé. Adesanya patte avec son jab. Il manque d’un coup de pied bas. Yoel Romero continue de rebondir. Il prend le centre de l’Octogone mais ne s’engage pas. Certainement un début très différent par rapport à l’événement co-principal de la soirée. La foule hue. Adesanya obtient un coup de pied bas. Romero répond par un lourd coup de pied bas. Israël cherche à établir son jab. Il saute avec un droit qui manque. Romero tente de bloquer la tête. Adesanya entre et mange une main gauche de Romero. Ce fut de loin le plus gros coup de la manche. Il reste 90 secondes au premier tour. Adesanya obtient un coup de pied bas. Romero avance d’un pouce et lance un coup de tête qui manque. Il saute avec un coup de pied rond sur le corps qui atterrit. Adesanya riposte avec un coup de pied bas. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Yoel Romero décroche une grande gauche sur Israel Adesanya… # UFC248 pic.twitter.com/lUGnZKmRtI

– SMH (@ BigSE5) 8 mars 2020

La deuxième manche de l’événement principal de l’UFC 248 commence et Israel Adesanya se présente immédiatement avec un coup de pied bas. Il cherche à trouver un logement pour un crochet gauche mais Romero riposte avec un énorme crochet. Cela a atterri mais peut-être pas à fleur. Adesanya avec un coup de pied au corps qui se connecte partiellement. Romero bloque un coup franc et rate de peu avec un contre-pied droit. Les deux hommes lancent des coups de pied avant. Adesanya cherche à réduire la distance. Il le fait et atterrit sur un coup de pied bas. Romero tourne le dos à la clôture. «Stylebender» avec un autre coup de pied bas. Yoel Romero tente de frapper Israël dans la jambe mais échoue. Adesanya avec une balle dans le corps. Il décroche un autre coup de pied bas. Romero cherche à chronométrer sa main gauche. Il se précipite avec une rafale et Adesanya est forcé de battre en retraite. Israël manque avec un coup de pied haut. Il reste un peu plus d’une minute. Adesanya s’avance avec un coup de pied bas mais Romero répond avec une main droite. Israel Adesanya avec un coup de pied bas et un coup sur le corps. La foule s’agite. Romero tente un coup de pied de commutateur mais manque. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

🇨🇺 @YoelRomeroMMA peut le faire tourner comme ça. 😳 # UFC248 pic.twitter.com/wh0CtY0lJJ

– UFC (@ufc) 8 mars 2020

La troisième manche de l’événement principal de l’UFC 248 commence et Yoel Romero se présente tôt. Adesanya semble avoir la joue droite enflée. Adesanya manque juste avec un coup de pied haut. Romero tente une grève du tonnerre, mais Israël n’a pas été dupe. Adesanya avec un jab mais Romero revient avec la gauche. “Stylebender” avec un coup de pied et Romero manque juste avec un contre-coup massif. Les deux combattants se connectent avec des coups bas. Adesanya tourne le long de la clôture. Romero se précipite à gauche puis glisse. Il se lève et fait un low kick. Yoel Romero décroche un coup de pied de corps maintenant. Israel Adesanya donne un coup de pied avant au corps. Il frappe ensuite un coup de pied lourd aux côtes du Cubain. Romero se penche sous un coup de poing et sort sa langue. Israël avec un coup de pied avant. Il patte avec son jab puis tente un coup de pied latéral. Romero se précipite à la recherche d’un droit mais Izzy se dérobe. Il reste trente secondes dans la manche. Israël avec une main droite sur le corps. Il frappe un coup de tête. Romero pose ses mains. Le klaxon sonne pour terminer le troisième tour.

romero wyd? # UFC248 pic.twitter.com/IHZcIU6QLX

– UFC (@ufc) 8 mars 2020

La quatrième manche de l’événement principal de l’UFC 248 commence et Adesanya décroche un joli coup de pied bas pour commencer. Romero répond avec l’un des siens. Il manque juste avec une main droite en boucle. Yoel avance maintenant. Romero cherche une main droite mais elle n’est pas là. Romero bloque ces coups de poing et sourit ensuite. Israel Adesanya avec un coup de pied bas dur. Romero se fait fourrer dans l’œil, du moins semble-t-il. Israël semblait le reconnaître. Oui, il y avait définitivement un coup. Nous avons une courte pause pour que Romero récupère puis redémarre. Romero se précipite et atterrit. Adesanya se relève facilement mais mange un coup de tirs pour ses ennuis. Retour au centre de la cage et Israël atterrit un coup. Yoel Romero intervient avec une main gauche. Il va vers le corps et atterrit mais manque ensuite avec une gauche sauvage. Romero jette de la chaleur sur ces coups de poing. Adesanya avec un coup de pied bas. Romero charge en avant avec une rafale mais Israël recule et évite. «Stylebender» avec un énorme coup de pied bas qui boucle la jambe de Romero. Il reste trente secondes. Romero intervient pour un démontage. Il ne comprend pas mais atterrit ensuite une belle main gauche. Yoel est tellement explosif. Adesanya avec un coup de pied d’interrogation qui manque. Le klaxon sonne pour terminer le quatrième tour.

La cinquième et dernière manche de l’événement principal de l’UFC 248 commence et Israel Adesanya décroche un coup de pied bas pour commencer. Yoel Romero débute avec une rafale. Il décroche un coup de pied bas de suivi. Cette manche pourrait gagner l’un ou l’autre homme au combat. Adesanya avec un coup de pied bas. Il décroche un coup. Romero sourit. «Le soldat de Dieu» cherche à poser une main gauche mais échoue à plusieurs reprises. Les deux combattants avec de bonnes gauches droites. Un autre bon coup de pied bas atterrit pour Adesanya. Romero riposte avec une paire à lui. Il reste deux minutes. Une grosse dernière minute pourrait probablement gagner cela pour l’un ou l’autre homme. Yoel Romero fonce en avant avec une rafale mais Adesanya se penche et s’échappe. Romero avec une belle main gauche. Il manque juste avec une combinaison. Israel Adesanya monte haut avec un coup de pied mais le Cubain le bloque. Il reste quarante-cinq secondes. La foule hue. Romero avec un coup de pied bas. Adesanya avec un jab qui échoue. Il décroche un joli coup de pied bas. Romero avec une grosse main gauche. Il charge avec un autre. Il atterrit à gauche puis un coup de pied et ce combat est terminé.

Résultat officiel de l’UFC 248: Israel Adesanya bat. Yoel Romero par décision unanime (48-47 x2, 49-46)

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 7 mars 2020