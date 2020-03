Résultats UFC 248: Jose Quinonez de Sean O’Malley TKO (Vidéo)

Le favori des fans, Sean O’Malley, revient ce soir dans l’Octogone à l’UFC 248 pour un concours de poids coq avec Jose Quinonez.

Le prospect invaincu des poids coq, O’Malley (10-0 MMA), n’a pas concouru depuis l’UFC 222 en mars 2018, où il a remporté une victoire décisive sur André Soukhamthath.

“Sugar” avait été testé positif à l’ostarine avant son combat prévu à l’UFC 229 et a essayé de prouver son innocence.

Pendant ce temps, Jose Quinonez (8-3 MMA) a été vu pour la dernière fois dans l’Octogone lors de l’événement de septembre à Mexico, où il a remporté une décision unanime sur Carlos Huachin.

Le premier tour commence et Sean O’Malley obtient un coup de pied de côté. Il enchaîne avec un coup de pied avant sur le corps, puis un coup. Les deux hommes avec des coups bas. Quinonez tire une main droite. O’Malley avec un autre coup de pied avant. Il décroche un coup de pied latéral à la cuisse de José. Quinonez manque avec un compteur à gauche. Il lance un coup de pied en rotation au corps qui atterrit, puis charge avec une combinaison. O’Malley se retire et fait le tour. Il décroche un coup de pied bas puis manque juste avec la main droite. «Sugar» avec un jab. Il décroche une main droite puis un coup de pied. Quinonez est en panne. Sol et livre de Sean O’Malley. Celui-ci est partout! Hou la la!

BIENVENUE AU SALON SUGA !!! # UFC248 pic.twitter.com/zIPoNNZlaB

– UFC Canada (@UFC_CA) 8 mars 2020

Le Suga Show n’a pas été annulé, c’était juste entre les saisons. Bienvenue à nouveau à @SugaSeanMMA.

Stream # UFC248 sur ESPN + ➡️ https://t.co/bgI1Songf8 pic.twitter.com/V0F0Oc3NCO

– ESPN MMA (@espnmma) 8 mars 2020

Résultat officiel UFC 248: Sean O’Malley def. Jose Quinonez via TKO au Round 1

Qui aimeriez-vous voir Sean O’Malley se battre ensuite après sa victoire de TKO sur Jose Quinonez ce soir à Las Vegas? Partagez vos réflexions dans la section commentaires de cet article Penn Nation!

