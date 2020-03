Résultats UFC 248: Mark O. Madsen survit au retour tardif d’Austin Hubbard pour remporter la décision unanime

Le médaillé d’argent olympique Mark O. Madsen a dû survivre à une poussée tardive d’Austin Hubbard pour garder son record invaincu avec tact à l’UFC 248.

Le spécialiste de la lutte gréco-romaine a dominé les deux premiers tours mais a dû vider les cinq dernières minutes avec Hubbard qui le poursuivait avec tout dans son arsenal en essayant de réussir le retour. En fin de compte, Madsen a atteint la cloche finale et a remporté la victoire avec les trois juges marquant le combat 29-28 en sa faveur.

“Je me sentais bien”, a déclaré Madsen à propos de la victoire tout en révélant qu’il avait été atteint d’une infection au staphylocoque et d’une blessure à l’épaule menant à l’UFC 248. “C’est exactement pourquoi je suis à l’UFC. Je veux être poussé. Je veux me battre le mieux. “

Le puissant grappling de Madsen était vraiment l’histoire du combat au cours des deux premiers tours. Dès qu’il a mis la main sur Hubbard lors du premier round, le combattant danois de 35 ans a saisi un cadenas et l’a soulevé en l’air avant de ramener le combat au sol.

Alors que Hubbard était capable de se bousculer et d’éviter trop d’ennuis au sol, Madsen était à l’attaque, à la recherche constante du démantèlement. Lorsque le combat a frappé le tapis, Madsen a commencé à pointer avec des coups de poing ou à chercher divers étranglements pour éloigner Hubbard.

À maintes reprises, Hubbard a trouvé un moyen de s’échapper, mais il ne pouvait tout simplement pas s’éloigner suffisamment de la lutte de Madsen avant le troisième et dernier tour.

C’est à ce moment-là que Hubbard a vu une ouverture pour déboucher un beau genou sauteur qui a fait sauter Madsen dans la mâchoire et a forcé l’olympien à saisir le verrou du corps pour éviter d’autres dommages. Sachant que Madsen a été secoué et commence à ralentir, Hubbard a commencé à viser le KO dans l’espoir d’organiser un retour épique.

Malheureusement pour lui, Madsen avait toujours la lutte supérieure et il a pu repousser les attaques de Hubbard jusqu’à la corne finale.

Madsen se situe maintenant à 2-0 à l’UFC avec un dossier de 10-0 au total tout en restant l’un des meilleurs espoirs de la division des poids légers.