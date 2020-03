Résultats UFC 248: Weili Zhang bat Joanna Jedrzejczyk (Highlights)

Weili Zhang tentera de marquer sa première défense de titre réussie lorsqu’elle affrontera l’ancienne reine des poids paille Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248.

Zhang (20-1 MMA) a remporté le titre des promotions de 115 livres l’été dernier, alors qu’elle avait eu besoin de moins d’une minute pour disposer de l’ancienne titulaire du titre Jessica Andrade.

Pendant ce temps, Jedrzejczyk (16-3 MMA) vient de remporter une victoire unanime sur Michelle Waterson dans sa dernière tentative. Cette victoire a ramené la star polonaise dans la colonne des victoires, car elle avait déjà été battue par Valentina Shevchenko dans une lutte pour le titre des poids mouches en promotion.

La première manche de l’événement co-principal de l’UFC 248 commence et Jedrzejczyk et Zhang échouent tous les deux avec des tentatives de coup de pied bas. Maintenant, les deux se connectent avec des coups bas durs. Joanna avec une belle main droite sur le dessus. Weili Zhang avec un bon coup de pied bas. Joanna répond avec une main droite dure. Elle prend le centre de l’Octogone et atterrit un autre à droite. Joanna Jedrzejczyk semble confiante au début. Elle décroche un coup de pied bas. Une bonne combinaison de l’ancien champion. Elle décroche un coup de pied bas. Weili répond avec une rafale. Le champion se connecte avec un coup de pied dur bas puis un autre. Joanna entre avec une main gauche puis un coup de pied au corps. Weili Zhang avec une belle ligne droite jusqu’au milieu. Joanna Jedrzejczyk avec un coup de pied bas dur. Weili répond avec une des siennes suivie d’une droite dure. Elle a Joanna sauvegarde maintenant. La star polonaise manque avec un coup de pied avant et Zhang se connecte avec un autre droit. Ce sont des coups puissants de Weili Zhang. Joanna décroche un coup de pied bas mais mange un autre contre droit. Elle va au corps avec un jab. Weili continue de pousser l’action. Elle envoie un gros coup de pied au corps de Jedrzejczyk. Bons coups des deux dames dans ces derniers échanges du tour. Joanna avec un bon droit. Weili répond avec l’une des siennes. Le klaxon retentit et Jedrzejczyk lance un autre coup. L’arbitre intervient et Zhang n’est pas content.

La deuxième manche de l’événement co-principal de l’UFC 248 commence et Joanna Jedrzejczyk se présente tôt. Elle décroche une belle main droite qui semble étourdir le champion. Joanna va bas avec des coups de pied dans les jambes. Elle continue de faire pression tôt. Elle décroche un coup bas à l’extérieur. Joanna cherche cette main droite. Zhang patte avec son jab mais Jedrzejczyk riposte avec un coup de pied bas. Une bonne gauche se connecte pour le champion. Elle tire pour un démontage mais Joanna le défend magnifiquement. Elle pousse Zhang contre la cage et pose un genou. Un autre genou de Joanna. Weili continue de chercher un démontage. Joanna se défend toujours très bien. Elle atterrit une rafale de genoux. Weili Zhang répond avec des coudes et finalement ils se cassent. Zhang avec un coup de pied bas puis une main droite. Elle marque Joanna avec un autre droit puis un coup de pied latéral. Jedrzejczyk s’avance mais Zhang décroche un retrait de voyage. Joanna se remet immédiatement sur ses pieds. Il reste 90 secondes. Joanna avec un bon coup. Weili continue de battre l’ancienne jambe avant des champions avec des coups de pied bas. Jedrzejczyk avec un coup de pied du corps, mais mange ensuite un coup. Weili la marque avec un autre coup bas. Joanna tire droit en arrière et obtient un coup de pied avant. Elle se précipite et les combattants se battent contre la cage alors que le klaxon retentit pour se terminer au deuxième tour.

La troisième manche de l’événement co-principal de l’UFC 248 commence et Joanna Jedrzejczyk s’avance tôt mais mange une main droite dure pour ses efforts. Weili Zhang avec un puissant coup de pied bas. Joanna avec une belle main gauche. Weili manque juste avec un droit renversé sauvage. Le rythme de ces dames est incroyable. Joanna avec un coup de pied puis une main droite. Cela a piqué le champion. Elle décroche un coup de pied puis une autre main droite. Un autre droit pour l’ancienne reine des pailles. Zhang rebondit toujours mais elle mange un autre coup de pied bas. Weili avec un bon contre-main droite. Joanna riposte avec une courte gauche qui atterrit. Weili Zhang avec un coup de pied bas mais Joanna répond avec un coup de pied haut suivi d’un coup de pied avant au corps. Les deux dames le portent maintenant. Joanna Jedrzejczyk avec un coup de pied bas. Weili intervient pour un démontage. Elle ne comprend pas mais presse Joanna contre la cage. Elle fait trébucher Joanna au sol mais l’ancien champion est de retour. Elle se libère de la cage et ils échangent des coups bas. Zhang avec un bon coup de pied au corps suivi d’une main droite. Jedrzejczyk riposte avec une main droite suivie d’un coup de pied. Weili avec un crochet gauche. Joanna revient aux low kicks. Elle atterrit une belle main gauche. Weili avec un droit. Joanna va au corps avec un coup de pied. Ils se serrent contre la cage. Le klaxon sonne pour terminer le troisième tour.

La quatrième manche de l’événement co-principal de l’UFC 248 commence et Weili Zhang se dirige vers le corps avec un coup de pied lourd. Les dames commencent à se lever et à échanger au centre de la cage. Gros plans des deux dames. Joanna avec une gauche. Weili avec un coup de corps dur. Ils échangent des coups et Joanna décroche un crochet gauche. Ils décrochent et Joanna Jedrzejczyk se connecte avec un gros genou. Zhang avec une main droite maintenant. Joanna a une énorme bosse sur le front. Joanna avec un coup de pied bas. Elle décroche une combinaison nette. Zhang manque avec un coup de pied bas et Joanna obtient partiellement un coup de pied haut. Les deux femmes avec de gros coups dans la poche. Joanna semble être la combattante la plus fraîche. Zhang la marque avec un crochet gauche. Joanna répond mais mange ensuite une main droite. Ce sont des coups énormes. Comment personne n’est-il tombé? Weili avec un coup de pied bas. Joanna répond avec un coude massif. Elle presse Weili Zhang contre la cage et pose un genou. La championne chinoise change de position et se pose un genou. Joanna Jedrzejczyk avec un gros coude sur la pause. Elle pose une main gauche suivie d’un coup de pied. Zhang manque avec un jab. Joanna avec une main gauche dure. Il reste dix secondes. Joanna manque juste avec un coup de pied haut. Le klaxon sonne pour terminer le quatrième tour.

La cinquième et dernière manche de l’événement co-principal de l’UFC 248 commence et les deux femmes commencent la manche en échangeant du cuir épais. Joanna manque avec une combinaison sauvage. Elle décroche un coup de pied bas Zhang avec un jab. Elle manque juste avec un droit. Joanna avec un coup de pied bas puis une main droite derrière. Les deux femmes se connectent avec des crochets dans la poche. Cela a peut-être cassé le nez de Joanna. Elle tourne en rond maintenant. Joanna Jedrzejczyk avec un jab mais Weili Zhang répond avec une paire de gauches. Joanna avec une main droite maintenant. Son nez a définitivement l’air cassé. Elle se connecte avec un crochet gauche puis un autre. Weili Zhang fonce en avant avec une rafale. Joanna répond avec une main droite. Ces dames sont des guerrières absolues. Weili atterrit à gauche et force le corps à corps. Joanna change de position et pose un genou. Les combattants se brisent et Weili s’avance avec un jab. Il reste 90 secondes. Zhang avec un beau droit. Elle décroche un coup de pied dur bas. Joanna riposte avec l’un des siens. Elle attrape un coup de pied Weili mais mange une main droite pour son effort. Les combattants se brisent et Joanna s’avance sur un coup de pied bas. Weili atterrit l’un des siens et ensuite Joanna en atterrit un autre. Weili manque un droit. Joanna aussi. Faire tourner le poing du champion manque la cible. Joanna se connecte avec un poing en rotation. Irréel. La corne retentit.

Résultat officiel de l’UFC 248: Weili Zhang bat. Joanna Jedrzejczyk via décision partagée

Qui aimeriez-vous voir Weili Zhang se battre ensuite après sa victoire par décision partagée sur Joanna Jedrzejczyk ce soir à Las Vegas? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

