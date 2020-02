Résultats UFC Auckland: Dan Hooker bat Paul Felder (Highlights)

Un match clé entre les concurrents pérennes de la division, Dan Hooker et Paul Felder, fera la une de l’événement de l’UFC Auckland ce soir.

Le Néo-Zélandais Hooker (19-8 MMA) participera à l’événement principal de ce soir sur une séquence de deux victoires consécutives. Lors de sa dernière apparition dans l’Octogone, ‘The Hangman’ a remporté une décision unanime contre l’ancien challenger en titre Al Iaquinta.

Quant à Paul Felder (17-4 MMA), “The Irish Dragon” entrera également dans l’UFC Auckland sur une séquence de deux victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire par décision partagée sur Edson Barboza à l’UFC 242.

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Le premier tour de l’événement principal de l’UFC Auckland commence et Dan Hooker lance un coup de pied bas pour commencer. Felder s’avance mais mange un autre coup de pied bas. Hooker avec un coup de pied de mollet. Paul Felder balance et manque d’un coup de poing. Hooker avec une belle main droite sur le dessus. Il décroche un autre coup de pied bas sur la jambe de tête de Felder. “The Irish Dragon” riposte avec un coup de pied bas de sa part. Il suit cela avec une main droite. Hooker répond par un coup de pied avant au corps. Il décroche un coup net. Les deux hommes obtiennent des coups de pied durs et bas. Felder cherche à réduire la distance. Il pose un joli coup de pied au corps. Il reste deux minutes dans le premier tour. Talonneur avec une belle combinaison. Felder décroche un coup de pied bas à l’intérieur qui envoie Hooker au sol. Il se relève et presse Paul contre la cage. Les combattants se brisent et Felder fait immédiatement pression. Hooker fait un low kick. Felder manque un coup de poing. Les deux hommes avec des coups avant que la corne ne sonne pour terminer le premier tour.

Le deuxième tour commence et Dan Hooker se lance avec une main gauche suivie d’un coup de pied haut. Felder le bloque et fait un jab gauche. Hooker répond avec une combinaison. Il décroche un joli coup de pied bas. L’œil droit de Felder est presque enflé. Il mange un autre coup de pied bas. Hooker avec un coup de claquement suivi d’un coup de pied bas. Felder saute avec un crochet mais manque et maintenant Hooker est son dos. Il cherche à verrouiller un deuxième crochet. Felder se défend bien. Hooker abandonne finalement cette position et se libère. Il décharge un autre coup de pied bas. Felder renvoie le feu avec l’un des siens. Paul avec une belle gauche maintenant. Il cherche à monter un retour. Felder avec un crochet gauche. Pute tourne le long de la clôture. Felder entre et décroche un bon coup. Hooker renvoie le feu. Ces gars se bagarrent maintenant. Dan avec une main gauche, Felder avec une droite. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

La troisième manche de l’événement principal de l’UFC Auckland commence et Paul Felder cherche à s’occuper tôt. Il décroche un joli coup puis se dirige vers le corps avec un coup de poing. Une autre combinaison de «The Irish Dragon» comme Hooker se balance et manque avec un crochet. Paul décroche un autre bon coup puis un coup de pied dur bas. Il est en train de renverser la vapeur ici au troisième tour. Felder avec un droit. Hooker répond par l’un des siens. De bons crochets des deux combattants maintenant. Droit au corps de Felder. Hooker avec un jab croustillant. Ces gars s’en prennent à lui. Paul Felder avec un coup de pied dur bas. Dan Hooker avec un crochet gauche qui atterrit. Il enchaîne avec une paire de jabs. Il reste moins de 90 secondes. Felder avec un coup de pied bas. Un autre bon coup de Hooker. Il reste une minute. Felder va au corps avec un coup de poing. Il décroche un joli coup de pied en rotation. Le talonneur monte haut mais est bloqué. Felder intervient mais est rapidement renversé. Dan le cloue contre la cage. Le klaxon sonne pour terminer le troisième tour.

La quatrième manche de l’événement principal de l’UFC Auckland commence et Paul Felder descend bas avec une paire de coups de pied durs. Il sort des fusils flamboyants et tire une combinaison. Il saute avec un crochet maintenant. Hooker tourne à sa droite et décroche un coup de pied. Les gros crochets des deux hommes se connectent. Un gros coup de poing de Felder semble vaciller Hooker. Dan force le corps à corps et presse Paul contre la cage. Il cherche à prendre le dos de “The Irish Dragon” et coule dans un crochet. Felder s’échappe et se libère. Il atterrit une belle main droite. Hooker tourne à sa droite puis lance une gauche qui manque. Il reste une minute au quatrième tour. Dan Hooker intervient pour une tentative de retrait. Felder défend et atterrit un coude dur. Les combattants continuent de lutter contre la cage jusqu’à ce que le klaxon retentisse pour terminer le quatrième tour.

La cinquième et dernière manche de l’événement principal de l’UFC Auckland commence et Paul Felder sort rapidement. Il cherche un coup mais manque. Felder avec un coup de pied bas. Hooker répond avec l’un de ses victoires. Felder contredit avec un droit. Il en décroche un autre puis un crochet gauche. Paul manque juste avec un crochet gauche sauvage. Il pose une main droite derrière. Dan Hooker prend un coup, mais c’est Felder avec toute la pression. Hooker avec un jab mais il mange un autre compteur à droite. Gros plans des deux hommes. Felder semble être le combattant le plus frais à ce stade. Talonneur avec un jab. Il manque avec un crochet gauche. Il reste maintenant moins de deux minutes. Felder atterrit un joli coup au milieu. Il marche en avant et décroche partiellement un crochet gauche. Il manque avec un poing en rotation. Talonneur avec un jab. Nous sommes à la dernière minute maintenant. Hooker tire pour un démontage et l’obtient. C’était énorme pour le natif de Nouvelle-Zélande. Il commence à travailler en pleine garde. Il délivre un coup au corps. Felder répond avec un coude. Hooker reprend Felder mais Paul se démène et se remet sur pied. Les genoux de Hooker maintenant. Uppercuts de Felder. Ce combat a pris fin.

Résultat officiel de l’UFC Auckland: Dan Hooker bat. Paul Felder par décision partagée (47-48, 48-47, 48-47)

Qui aimeriez-vous voir Dan Hooker se battre ensuite après sa victoire décisive sur Paul Felder lors de l’événement UFC de ce soir à Auckland, en Nouvelle-Zélande? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

