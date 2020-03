Résultats UFC Brasilia: Nikita Krylov bat Johnny Walker (Highlights)

Un combat très léger entre les poids lourds Johnny Walker et Nikita Krylov a lieu sur la carte principale de l’événement UFC Brasilia d’aujourd’hui.

Krylov (25-7 MMA) entrera dans le combat de ce soir pour rebondir, ceci après avoir subi une défaite par décision partagée contre Glover Teixeira en septembre.

Pendant ce temps, Walker (17-4 MMA) tentera également de rebondir, ceci après avoir subi une défaite par élimination directe contre Corey Anderson lors de son plus récent effort à l’UFC 244. Avant le revers, le Brésilien hors concours a remporté une impressionnante victoire de neuf combats traînée.

Le premier tour commence et Johnny Walker envoie un coup de pied avant au corps. Nikita Krylov tire pour un démontage et les combattants se serrent contre la cage. Krylov continue de faire pression pour le retrait. Walker fait un bon travail de défense. Johnny avec de gros coudes. Krylov est implacable et finit par marquer le retrait. Walker est rapidement à un genou. Nikita le monte toujours et lance des coups de short. Deux bonnes mains droites trouvent une maison pour Krylov. Walker cherche à se remettre sur ses pieds. Krylov l’empêche de le faire et commence à poser quelques coups sur le corps. Il passe aux tirs à la tête et Walker se remet instantanément sur ses pieds. Les deux hommes posent des coudes debout. Krylov avec une grosse main droite. Walker riposte avec un coup de poing en rotation. Nikita Krylov intervient et marque un retrait. Il commence à travailler à pleine garde et à atterrir. Il reste trente secondes dans le premier tour. Krylov avec un grand droit. Il passe au contrôle latéral et travaille quelques coudes au corps. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Le deuxième tour commence et Nikita Krylov s’avance avec une rafale. Il plonge pour un démontage et l’obtient. Johnny Walker avec un joli coude par le bas mais Krylov reste en position dominante. Bons clichés du haut par Nikita. Walker tente de rouler pour un étranglement triangle. Krylov s’échappe et atterrit à droite. Il passe au contrôle latéral et pose un genou au corps de Walker. Gros coudes maintenant de Nikita Krylov. Johnny Walker se libère enfin et se retrouve en première position. Krylov cherche un balayage. Il roule pour un verrou de jambe. Krylov lance des coudes et des poings arrière de la position. Walker s’échappe et prend le dos. Krylov roule pour une genouillère. Johnny Walker s’échappe et pleut des coups lourds. La corne retentit pour se terminer au deuxième tour.

La troisième manche commence et Krylov s’avance pour commencer. Il décroche un coup de pied avant puis plonge pour un démontage. Walker fait jusqu’à présent un bon travail de défense. Les combattants vont au sol mais c’est Johnny Walker qui se retrouve en première position. Walker se déplace pour monter mais Krylov se démène et prend la première place. C’était une décision risquée de Walker et cela n’a pas porté ses fruits. Krylov travaillant à partir de la moitié de la garde. Il atterrit quelques coups. Johnny remonte à pleine garde. Il pose quelques coudes par le bas. Nikita Krylov ferait mieux de commencer à travailler s’il ne veut pas se lever. Walker roule pour un brassard mais Krylov s’échappe et se retrouve en demi garde. Gros coudes pas de Nikita. Il étouffe Walker avec des grèves maintenant. Il reste trente secondes.

Résultat officiel de l’UFC Brasilia: Nikita Krylov bat. Johnny Walker par décision unanime

Qui aimeriez-vous voir Nikita Krylov se battre ensuite après sa victoire décisive sur Johnny Walker lors de l’événement UFC Brasilia de ce soir? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

