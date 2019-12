Résultats UFC Busan: Frankie Edgar de Zombie TKO coréen (vidéo)

Un combat clé pour les poids plumes entre «Le zombie coréen» Chan Sung Jung et l'ancien détenteur du titre léger Frankie Edgar fait la une de l'événement UFC Busan d'aujourd'hui.

Jung (15-5 MMA) devait initialement affronter Brian Ortega lors de l'événement d'aujourd'hui. Cependant, le natif de Californie a subi une blessure et a donc été forcé de quitter le concours.

L'intensification pour sauver l'événement n'était autre que l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Frankie Edgar. "The Answer" avait prévu de passer au poids coq pour sa prochaine apparition dans l'Octogone, mais a choisi de remplacer Ortega à la place.

"Le coréen zombie" a été vu pour la dernière fois en action lors de l’événement UFC de juin à Greenville, où il a remporté une victoire au TKO au premier tour contre Renato Moicano.

Pendant ce temps, Frankie Edgar (22-7-1 MMA) tentera de rebondir, ceci après avoir échoué dans son effort pour le titre contre Max Holloway à l'UFC 240 en juillet dernier. Avant son revers à «Blessed», Edgar venait de connaître sa deuxième victoire en carrière contre Cub Swanson.

Le premier tour de l'événement principal de l'UFC Busan commence et Zombie manque avec une main droite. Edgar bondit avec un crochet gauche. Il décroche un coup de pied bas. Edgar rebondit tôt. Jung manque avec un crochet gauche. Edgar intervient pour un démontage mais le Zombie se bourre. ‘TKZ’ se connecte à un bon coup qui berce Edgar. Il continue en avant avec une rafale. Edgar tombe. Le zombie coréen est partout sur lui. Il prend son dos et verrouille ses crochets. Frankie est aplati. Gros plans maintenant de Chan Sung Jung. Il cherche à terminer ce combat. Edgar est tellement dur. Il continue de bouger pour rester en vie. L'arbitre regarde bien. Le Zombie coréen a encore deux minutes pour travailler ici. Edgar se remet sur pieds. Jung le poursuit et atterrit une autre combinaison. Edgar est de retour. Terrain et livre de Zombie. Celui-ci est partout! Hou la la!

Résultat officiel UFC Busan: Frankie Edgar du Zombie coréen TKO au tour 1

