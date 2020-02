Résultats UFC Fight Night 167: Michel Pereira domine Diego Sanchez, puis est disqualifié pour genou illégal

Diego Sanchez et Michel Pereira se sont affrontés ce soir dans un affrontement des poids mi-moyens (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167, qui a eu lieu au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Après avoir reçu un coup de pied autour de l’Octogone, Sanchez a fini par lever la main en raison d’un genou illégal au troisième tour.

Sanchez s’ouvre avec un tonnerre roulant! Pereira arrête le démontage de suivi et pose un genou. Sanchez tenant ses bras bizarres, mange un coup de pied avant. Un autre coup de pied instantané. Sanchez arrive juste avec une combinaison. Low kick de Sanchez atterrit. Un autre coup de couteau brutal du Brésilien dans la section médiane. Coup d’envoi des terres de la cage partiellement de Pereira! Un genou volant déséquilibre Sanchez. Pereira atterrit à droite. Deux coups de corps du Brésilien. Sanchez renifle avec un backfist tournant. Pereira atterrit à droite, nie un retrait. Inside low kick scores pour “The Nightmare”. Un autre coup de pied bas de Sanchez. Genou dur au corps de Pereira, qui le suit avec un deuxième genou à la section médiane. Sanchez tente un autre tonnerre roulant. Sanchez fait un sprint et rate la main droite. Sanchez marque quelques coups de poing sur le corps.

Pereira ouvre la seconde avec une paire de coups de pied et repousse une tentative de retrait. Sanchez creuse un autre coup de pied bas. Un de plus. Traversez le ventre de Pereira. Le crochet gauche trébuche Sanchez. Cross connecte de Sanchez. Le genou volant du Brésilien se connecte partiellement. Sanchez charge en avant dans un autre sprint, mange une main droite. Un autre coup de pied dur pour les scores de mi-section pour Pereira, ainsi qu’une main droite. Sanchez a chronométré un retrait bien après, mais c’était bourré. La grosse croix envoie Sanchez trébucher brièvement en arrière. Superman frappe la cage et atterrit bien pour le Brésilien. Un autre coup de pied instantané dans les côtes. Pereira prend un angle et saute dans un genou dur tandis que Sanchez est reculé dans la clôture. Sanchez décroche son propre coup de pied décent. Pereira atterrit un claquement massif juste avant la cloche.

Sanchez obtient un coup de pied bas alors que Pereira danse au début du troisième. Coup de pied au visage cette fois de Pereira. Le Brésilien décroche un 1-2 et donne un coup de pied. Pereira marque un retrait et fait un retour en arrière pour célébrer. De retour sur leurs pieds, un genou volant semble blesser Sanchez et l’envoie au tapis, mais une finition ne se matérialise pas. Encore un autre genou volant de Pereira. Check crochet trébuche Sanchez. Sanchez mange un crochet gauche au foie qui l’effrite, permettant à Pereira de se ligoter et d’atterrir sur les genoux durs de la cravate à double col. Un autre atterrit juste après que Sanchez tombe sur le tapis.

Sanchez dit qu’il ne peut pas voir après le coup illégal et que le combat est annulé. L’arbitre règle le combat une disqualification, notre deuxième de la nuit!

Résultat: Diego Sanchez bat Michel Pereira par disqualification (genou à un adversaire abattu)

